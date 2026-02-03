Ataque en patota: detuvieron a dos rugbiers por golpear a un joven y tirarlo a una zanja a la salida de un boliche.

Boliche joven boliche

La titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física de Monteros remarcó que el personal policial secuestró celulares y ropa de ambos aprehendidos, y esos elementos serán peritados por los investigadores para tratar de obtener algún dato relevante.

La fiscal García de Targa explicó que el caso fue remitido el lunes por la noche a su unidad fiscal por la noche, momento en el que solicitó al Juzgado interviniente los procedimientos y arrestos, “los cuales se ejecutaron exitosamente en las primeras horas" de este martes, sostuvo la funcionaria en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La fiscal además aguarda una entrevista con la víctima en las próximas horas: “Esperamos la realización de los estudios médicos de rigor para constatar el alcance de las lesiones sufridas y principalmente su estado de salud”.

También en las próximas horas se concretará la audiencia de formulación de cargos a los rugbiers detenidos, mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos ocurridos a la salida del boliche situado en Tafí del Valle..

De acuerdo a los dichos de la familia de la víctima, Patricio no habría tenido cruces previos con los agresores, aunque cuando salió del boliche junto a dos amigos el sábado por la madrugada, hubo una provocación y luego fue brutalmente atacado por la patota.

El violento incidente se produjo en la previa del torneo Seven de Rugby. a Ledezma lo golpearon violentamente, lo patearon cuando ya estaba tendido en el piso e incluso lo arrojaron a una zanja que estaba al costado de la calle.

Algunos testigos que presenciaron la brutal agresión grabaron el momento del ataque y esas imágenes permitieron identificar a los violentos rugbiers.

Según informó el portal Contexto Tucumán, la feroz golpiza fue detenida por un grupo de cinco jóvenes que intervinieron a pesar de la violencia ejercida por los atacantes y lograron auxiliar al herido. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, expresó la familia.

Ledezma fue dado de alta luego de ser atenndido en el Hospital de Tafí del Valle y se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo un estricto seguimiento médico para evitar posibles complicaciones.