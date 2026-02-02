Un joven fue atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche y lo tiraron a una zanja.

Joven golpiza boliche

De acuerdo al relato de la víctima, Patricio Ledezma, de 19 años, los agresores lo golpearon salvajemente, lo patearon cuando ya estaba tendido en el piso e incluso lo arrojaron a una zanja que estaba al costado de la calle.

Varios testigos que también salían del boliche y presenciaron la brutal agresión, grabaron el ataque con sus dispositivos móviles, lo que permitió identificar a los atacantes. Cuando la policía llegó al lugar del incidente, los agresores ya se habían retirado.

En el portal Contexto Tucumán, se indica que la feroz golpiza solo fue detenida por un grupo de cinco jóvenes que intervinieron y lograron auxiliar al herido. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, expresó profundamente conmovida la familia de la víctima.

De acuerdo a lo que informado por las autoridades, el joven sufrió importantes lesiones en su cuerpo debido al feroz ataque, ya que presenta cortes profundos en la espalda, tiene ambos hombros dislocados, golpes internos y la cara desfigurada por las trompadas.

El joven fue trasladado al hospital de Tafí del Valle, donde permaneció internado durante unas horas mientras intentaban estabilizarlo. Por estas horas, se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta, pero con un estricto seguimiento médico para evitar posibles complicaciones.

“Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían”, explicó el joven agredido en declaraciones a La Gaceta, después de ser atendido en el hospital de Tafí del Valle.

Y agregó: “Afortunadamente no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover”, indicó Ledezma, quien juega al rugby en el Club Universitario.

Joven golpiza agresores

Uno de los amigos del joven agredido logró reconocer a dos de los rugbiers, que presuntamente, formarían parte del club polideportivo Huirapuca, de la ciudad de Concepción.

Además, estos rugbiers ya habían sido señalados como autores de otros ataques en patota en ese lugar. "Una vez agredieron a un chico del Tucumán Lawn Tennis y a otro del Jockey. Uno de ellos terminó con una fractura de costilla”, comentaron allegados a la víctima.

El hecho es investigado por una Unidad Fiscal de la ciudad de Tucumán, y en las próximas horas podrían producirse detenciones tras el análisis de los videos tomados por algunos testigos.