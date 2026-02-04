La provincia argentina que intentó asemejar su bandera provincial con la nacional por una particular razón

Lo cierto es que cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única. En este sentido, la bandera neuquina no solo se destaca por su estética, sino también por el fuerte mensaje de identidad y pertenencia que quiso transmitir desde su creación.

Historia y origen de la bandera de la provincia argentina, Neuquén

La bandera de Neuquén fue adoptada oficialmente e izada el 28 de noviembre de 1989 en la Plaza de las Banderas, en coincidencia con el centenario del natalicio del Dr. Gregorio Álvarez, y en forma simultánea en toda la Provincia. Su diseño llamó la atención desde el primer momento porque presenta colores y una estructura que recuerdan inmediatamente a la bandera argentina.