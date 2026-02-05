El pueblo fantasma al sur de La Serena que tiene playas ideales para vacacionar

Las playas de Tongoy son uno de sus principales atractivos para las vacaciones, con opciones como Playa Grande, que se extiende por varios kilómetros y es perfecta para caminatas o deportes acuáticos como el kitesurf. Playa Socos, por otro lado, ofrece un ambiente más familiar con aguas poco profundas y áreas para picnic. Cerca está Puerto Velero, un desarrollo turístico moderno con condominios y marinas, que contrasta con el carácter tradicional del pueblo. Estas playas cuentan con buena accesibilidad desde la Ruta 5, y en ellas se pueden observar aves marinas y, ocasionalmente, delfines en la bahía.

pueblo tongoy 3 La hermosa vista aérea que ofrece este pueblo.

La economía local gira en torno a la pesca y el turismo, con caletas donde se extraen mariscos frescos como machas, ostiones y locos. Los restaurantes del pueblo ofrecen platos típicos chilenos, como empanadas de mariscos o ceviches, a precios razonables. En la caleta principal, los visitantes pueden contratar paseos en lancha para explorar la bahía o avistar vida marina. Tongoy también es conocido por su mercado de productos del mar, donde los pescadores venden directamente al público, asegurando frescura.

Visitar Tongoy es ideal para quienes buscan un destino vacacional económico y auténtico, lejos de los resorts masificados de Chile. Con opciones de hospedaje que van desde cabañas hasta hoteles boutique, el pueblo ofrece una experiencia genuina de la costa chilena. Aunque su apodo de "fantasma" proviene de la quietud fuera de temporada, esto lo convierte en un refugio perfecto para desconectar.