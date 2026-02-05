El pueblo fantasma al sur de La Serena que tiene playas ideales para vacacionar

Al sur de La Serena, en la región chilena de Coquimbo, existe un lugar que muchos describen como un pueblo fantasma debido a su atmósfera tranquila y desierta fuera de la temporada alta. Durante los meses de invierno o entre semana, sus calles se vacían casi por completo, con pocos vehículos circulando y un silencio que contrasta con el bullicio de las ciudades cercanas.
Este sitio, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital regional, parece congelado en el tiempo, con edificios modestos y una infraestructura que recuerda épocas pasadas de auge minero y pesquero. Sin embargo, esta aparente abandono es parte de su encanto, atrayendo a quienes buscan escapar del turismo masivo y disfrutar de un entorno natural sin interrupciones.
El pueblo para vacacionar al sur de La Serena
Este lugar es Tongoy, una localidad costera que ha ganado reputación por sus playas accesibles. Con una población de alrededor de 5.000 habitantes, este pueblo se extiende a lo largo de una península que forma una bahía protegida, lo que favorece condiciones climáticas moderadas durante todo el año. Su nombre proviene del quechua o mapudungun, interpretado como "lugar de aguas" o relacionado con plantas locales abundantes.
Las playas de Tongoy son uno de sus principales atractivos para las vacaciones, con opciones como Playa Grande, que se extiende por varios kilómetros y es perfecta para caminatas o deportes acuáticos como el kitesurf. Playa Socos, por otro lado, ofrece un ambiente más familiar con aguas poco profundas y áreas para picnic. Cerca está Puerto Velero, un desarrollo turístico moderno con condominios y marinas, que contrasta con el carácter tradicional del pueblo. Estas playas cuentan con buena accesibilidad desde la Ruta 5, y en ellas se pueden observar aves marinas y, ocasionalmente, delfines en la bahía.
La economía local gira en torno a la pesca y el turismo, con caletas donde se extraen mariscos frescos como machas, ostiones y locos. Los restaurantes del pueblo ofrecen platos típicos chilenos, como empanadas de mariscos o ceviches, a precios razonables. En la caleta principal, los visitantes pueden contratar paseos en lancha para explorar la bahía o avistar vida marina. Tongoy también es conocido por su mercado de productos del mar, donde los pescadores venden directamente al público, asegurando frescura.
Visitar Tongoy es ideal para quienes buscan un destino vacacional económico y auténtico, lejos de los resorts masificados de Chile. Con opciones de hospedaje que van desde cabañas hasta hoteles boutique, el pueblo ofrece una experiencia genuina de la costa chilena. Aunque su apodo de "fantasma" proviene de la quietud fuera de temporada, esto lo convierte en un refugio perfecto para desconectar.