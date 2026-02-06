El pueblo entre Papudo y Reñaca que tiene una de las mejores playas de Chile

Entre Papudo al norte y Reñaca al sur, en la costa chilena de Valparaíso, se encuentra un pueblo que muchos visitantes pasan de largo sin saber su nombre exacto. Este lugar mantiene un perfil bajo, con casas dispersas entre cerros y vegetación abundante, lo que genera curiosidad sobre su identidad real.
El pueblo parece un refugio exclusivo donde el turismo masivo no ha llegado del todo -hasta ahora-, con accesos controlados y un ambiente residencial predominante. Fuera de la temporada alta, las calles están casi vacías, y el sonido principal es el del mar rompiendo contra la costa. Pero oculta una de las mejores playas de Chile.
El pueblo con una de las mejores playas de Chile
Este pueblo es Cachagua, un pueblo perteneciente a la comuna de Zapallar, ubicado a unos 183 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile. Con una playa principal de aproximadamente 5 kilómetros de extensión, se destaca por su arena fina y dorada, aguas cristalinas y un oleaje moderado que la hace atractiva para diversas actividades.
Forma parte de uno de los tramos costeros más exclusivos de Chile, con casas de veraneo de estilo rústico, muchas construidas con rodillos y techos de coirón, siguiendo un diseño que prioriza la integración con la naturaleza. La proximidad a Papudo y Reñaca permite combinar visitas, pero ofrece un ambiente más tranquilo y menos concurrido en comparación con balnearios vecinos.
Las playas son el principal atractivo de este pueblo. Al norte se encuentra la playa Las Cujas, una caleta más pequeña y escasamente visitada, con arena blanca, roqueríos y vistas impresionantes, considerada por muchos como una de las más hermosas del país.
La oferta turística en el pueblo de Cachagua es limitada y enfocada en la exclusividad, con alojamientos como casas de arriendo o condominios privados, en lugar de grandes hoteles. No hay mucho comercio, solo algunos minimarkets y opciones básicas para abastecerse. Los turistas suelen optar por actividades al aire libre, como caminatas costeras, observación de pingüinos desde la playa o paseos a caballo.