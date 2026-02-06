El pueblo entre Papudo y Reñaca que tiene una de las mejores playas de Chile

Forma parte de uno de los tramos costeros más exclusivos de Chile, con casas de veraneo de estilo rústico, muchas construidas con rodillos y techos de coirón, siguiendo un diseño que prioriza la integración con la naturaleza. La proximidad a Papudo y Reñaca permite combinar visitas, pero ofrece un ambiente más tranquilo y menos concurrido en comparación con balnearios vecinos.

pueblo cachagua 2 Las hermosas vistas que ofrece este pueblo de Chile.

Las playas son el principal atractivo de este pueblo. Al norte se encuentra la playa Las Cujas, una caleta más pequeña y escasamente visitada, con arena blanca, roqueríos y vistas impresionantes, considerada por muchos como una de las más hermosas del país.

La oferta turística en el pueblo de Cachagua es limitada y enfocada en la exclusividad, con alojamientos como casas de arriendo o condominios privados, en lugar de grandes hoteles. No hay mucho comercio, solo algunos minimarkets y opciones básicas para abastecerse. Los turistas suelen optar por actividades al aire libre, como caminatas costeras, observación de pingüinos desde la playa o paseos a caballo.