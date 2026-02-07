River recibe a Tigre en el duelo de los escoltas de Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El inicio de año ha sido bueno para el elenco de Núñez, sobre todo en la fase defensiva. A los de Marcelo Gallardo no le han convertido goles en los tres encuentros disputados hasta el momento.

Rosario Central 0 - 0 River

River 2 - 0 Gimnasia (LP)

2 - 0 Gimnasia (LP) Barracas Central 0 - 1 River

Para el mano a mano con Tigre, el Muñeco planea realizar dos variantes. En la defensa, Matías Viña regresará a la titularidad tras cumplir su sanción, provocando que Lautaro Rivero vuelva a su rol de segundo marcador central y Paulo Díaz abandone la formación.

Por otro lado, la baja obligada de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro, le abrirá la puerta a Maximiliano Salas, quien tendrá la oportunidad de redimirse tras haber comenzado el año en el banco de suplentes.

En cuanto al arco, si bien Franco Armani ocupa un lugar entre los concentrados, vivirá el partido desde el banco de suplentes. De esta manera, el juvenil Santiago Beltrán continuará bajo los tres palo.

Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Tigre por la fecha 4 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/WL98b0aik3 — River Plate (@RiverPlate) February 6, 2026

Tigre, por su parte, tuvo un inicio de temporada similar al de su rival de turno. Los comandados ocupan el segundo puesto de la tabla y llegan entonados después de haber vencido a Racing por 3-1 en Victoria.

Con un promedio de dos goles por partido, el Matador se iluciona con poder quebrar la solidez defensiva que River ha mostrado en este inicio de año en el fútbol argentino.

Tabla de posiciones Zona B

Así se encuentra el Top 3 de la tabla de posiciones de la Zona B:

Independiente Rivadavia : 9 pts (+3)

: 9 pts (+3) Tigre : 7 pts. (+4)

: 7 pts. (+4) River: 7 pts. (+3)

Probables formaciones