River recibe a Tigre en el duelo de los escoltas de Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El estadio Monumental será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Este sábado River recibirá a Tigre en el partido de los escoltas de Independiente Rivadavia.
River y Tigre, ambos escoltas de la Lepra con siete unidades, se verán las caras este sábado desde las 20 en el estadio Monumental
El estadio Monumental será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Este sábado River recibirá a Tigre en el partido de los escoltas de Independiente Rivadavia.
Ambos equipos, al igual que la Lepra que es el único líder con nueve unidades, están invictos con siete puntos. El duelo comenzará a las 20 y se podrá observar en vivo y en directo por la señal de ESPN PRemium.
River, por diferencia de gol, llega en la tercera posición de la Zona B. Tras un empate sin goles en Rosario ante Central, el Millonario necesita volver al triunfo en casa para no perder puestos en la tabla de posiciones.
El inicio de año ha sido bueno para el elenco de Núñez, sobre todo en la fase defensiva. A los de Marcelo Gallardo no le han convertido goles en los tres encuentros disputados hasta el momento.
Para el mano a mano con Tigre, el Muñeco planea realizar dos variantes. En la defensa, Matías Viña regresará a la titularidad tras cumplir su sanción, provocando que Lautaro Rivero vuelva a su rol de segundo marcador central y Paulo Díaz abandone la formación.
Por otro lado, la baja obligada de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro, le abrirá la puerta a Maximiliano Salas, quien tendrá la oportunidad de redimirse tras haber comenzado el año en el banco de suplentes.
En cuanto al arco, si bien Franco Armani ocupa un lugar entre los concentrados, vivirá el partido desde el banco de suplentes. De esta manera, el juvenil Santiago Beltrán continuará bajo los tres palo.
Tigre, por su parte, tuvo un inicio de temporada similar al de su rival de turno. Los comandados ocupan el segundo puesto de la tabla y llegan entonados después de haber vencido a Racing por 3-1 en Victoria.
Con un promedio de dos goles por partido, el Matador se iluciona con poder quebrar la solidez defensiva que River ha mostrado en este inicio de año en el fútbol argentino.
Así se encuentra el Top 3 de la tabla de posiciones de la Zona B: