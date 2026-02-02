La peor noticia para River: qué lesión tiene Driussi y cuánto tiempo estará parado

River recibió una mala noticia este lunes, ya que se confirmó la lesión que sufrió su delantero Sebastián Driussi. El jugador, que no pasa por un buen momento futbolístico, sufrió un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo, en el empate sin goles entre el Millo y Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura.
A pesar de no haber podido marcar y de ser parte de la increíble sequía de los atacantes del plantel, Driussi anduvo bien. Marcó un gol, pero se lo anularon en el Gigante de Arroyito por offside tras una jugada increíble.
Cuánto tiempo estará parado Driussi tras conocerse su lesión
El delantero, que volvió a lesionarse tras un 2025 en el que los problemas físicos fueron una constante, será baja por tres semanas aproximadamente.
Marcelo Gallardo mandó a la cancha antes del inicio del primer tiempo a Maximiliano Salas en lugar de Sebastián Driussi. El Gordo sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo y se sometió a estudios, los cuales arrojaron un desgarro.
El atacante de 29 años, antes de jugar en el Millo actuó en el Zenit de San Petersburgo ruso (desde el 2017 al 2021) y Austin F. C. de Estados Unidos (2021-2024), se perderá los duelos ante Tigre y Argentinos por el Apertura, y frente a Ciudad Bolívar por Copa Argentina. Todo apunta a que vuelva frente a Vélez, el próximo 22 de febrero.
Tras una bueja pretemporada fuerte, se esperaba que Driussi dejara atrás un 2025 plagado de lesiones. El buen inicio había generado optimismo, pero otra vez cayó lesionado y Marcelo Gallardo ya deberá buscarle reemplazante para el duelo ante Tigre del próximo sábado.
Salas es la alternativa principal; más atrás aparece Agustín Ruberto, que no suma minutos oficiales desde 2024 (sufrió una rotura de ligamentos a comienzos del año pasado), pero que es el único 9 natural del plantel.