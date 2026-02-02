La peor noticia para River: qué lesión tiene Driussi y cuánto tiempo estará parado

Marcelo Gallardo mandó a la cancha antes del inicio del primer tiempo a Maximiliano Salas en lugar de Sebastián Driussi. El Gordo sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo y se sometió a estudios, los cuales arrojaron un desgarro.

El atacante de 29 años, antes de jugar en el Millo actuó en el Zenit de San Petersburgo ruso (desde el 2017 al 2021) y Austin F. C. de Estados Unidos (2021-2024), se perderá los duelos ante Tigre y Argentinos por el Apertura, y frente a Ciudad Bolívar por Copa Argentina. Todo apunta a que vuelva frente a Vélez, el próximo 22 de febrero.

driussi lesion Driussi preocupa a Gallardo.

Tras una bueja pretemporada fuerte, se esperaba que Driussi dejara atrás un 2025 plagado de lesiones. El buen inicio había generado optimismo, pero otra vez cayó lesionado y Marcelo Gallardo ya deberá buscarle reemplazante para el duelo ante Tigre del próximo sábado.

Salas es la alternativa principal; más atrás aparece Agustín Ruberto, que no suma minutos oficiales desde 2024 (sufrió una rotura de ligamentos a comienzos del año pasado), pero que es el único 9 natural del plantel.