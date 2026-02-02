Inicio Ovación Fútbol River Plate
Golpeado y sin gol

"No puede lesionarse cada 3 partidos": la figura de River que acusó una molestia y enfureció a los hinchas

La cuota goleadora de los delanteros de River deja mucho que desear y, para colmo, uno de ellos tuvo que salir sustituido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El delantero de River nuevamente entre algodones.

Sebastián Driussi marcó en el minuto 41 en el enfrentamiento entre Rosario Central y River Plate, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada del jugador en una situación muy confusa y con varios rebotes. El delantero tuvo que salir reemplazado en el entretiempo y en su lugar ingresó Maximiliano Salas, quien tampoco logró convertir.

La sustitución llamó la atención de los hinchas quienes, al confirmarse que se había producido por una posible lesión, manifestaron su bronca ya que el delantero de 29 años nuevamente sufrió una dolencia que tendrá que ser evaluada por el cuerpo médico de River.

Sebastián Driussi - Lesión
Así tuvo que salir el delantero de River en el Mundial de Clubes.

El jugador de River salió reemplazado en el entretiempo

En los últimos minutos de Sebastián Driussi en cancha pasó de todo: marcó un gol recurriendo a un gran gesto técnico que fue anulado por el VAR y, ya en los vestuarios, acusó una molestia en la zona de los isquiotibiales en su pierna izquierda lo que no le permitió regresar al campo de juego.

De esta manera, debió ser reemplazado y dejó una imagen pálida en el partido ante Rosario Central, lo que volvió a poner en evidencia que sus estadísticas goleadoras están muy lejos de ser las ideales.

La última vez que Sebastián Driussi marcó un gol oficial con la camiseta de River fue el 21 de agosto de 2025, ante Libertad de Paraguay, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde entonces, acumula 13 partidos sin convertir en un equipo que, inevitablemente, necesita de sus goles.

sebastian driussi lesion
La preocupación del delantero de River es evidente.

Los hinchas de River están hartos de Driussi

Las redes sociales, que funcionan como termómetro para conocer el pensamiento del hincha, están que arden ante una nueva posible lesión de Sebastián Driussi.

El delantero está siendo apuntado por tres razones:

  • en el último tiempo sus dolencias no le permiten ser un jugador regular,
  • su cuota goleadora es mínima,
  • la displicencia en el campo de juego.

En cuanto al primer punto, el delantero de River se lesionó en el Mundial de Clubes luego de marcar frente al Urawa Red Diamonds el 17 de junio al sufrir un esguince severo del ligamento interno de su tobillo izquierdo. Fue así que estuvo 66 días sin jugar, posteriormente tuvo otros contratiempos musculares (como desgarros) que también lo hicieron perderse partidos.

Más allá de ser un jugador ofensivo importante que colabora con la marca y genera situaciones, Driussi cada vez convierte menos goles: "No puede lesionarse cada 3/4 partidos, sumado que hace 13 no convierte ni un miserable gol. Es inhumano seguir así", escribieron en la red social X.

Una situación preocupante teniendo en cuenta que Maximiliano Salas solo ha gritado en tres oportunidades con la camiseta de River. La última vez que logró convertir fue el 2 de octubre de 2025 ante Racing por la Copa Argentina, desde entonces pasaron 10 encuentros.

Por su lado, Facundo Colidio lleva 21 partidos oficiales sin meter un gol desde el 21 de julio de 2025.

Sebastián Driussi - Facundo Colidio
Los delanteros de River aportan una cuota goleadora muy baja.

Además, en las redes sociales expresan que Sebastián Driussi subestima los partidos: "Driussi toca todas las pelotas sobrando la jugada como si estuviera en el Fifa Street. Es insoportable".

Ahora el delantero que cumple 30 años el 9 de febrero tendrá que recuperarse de la molestia que tiene en el isquiotibial izquierdo, la misma zona que lo marginó del Mundial de Clubes en 2025.

