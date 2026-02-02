De Hollywood a la Boca: la emoción de Willem Dafoe, el famoso Duende Verde, tras su paso por la Bombonera

Luego del segundo gol, un disparo desde el punto penal de Leandro Paredes, la tribuna hizo lo suyo y le dedicó una canción a Dafoe expresando "el duente es bostero", a lo que el actor respondió con risas y entusiasmo.

Tras el final del partido, William Dafoe dialogó con el canal oficial de Boca y mostró su felicidad de asistir a un espectáculo futbolístico característico de Argentina. "Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre", reveló el distinguido actor reconocido, entre varias películas, por su papel de Duende Verde en El Hombre Araña.

"Vamos Boca carajo", sentenció Dafoe para cerrar un divertido momento con la prensa del club en la Bombonera.

La presencia de Willem Dafoe se suma a larga lista de artistas internacionales destacados que han pisado la Bombonera. En los últimos meses, el estadio de Boca recibió también a celebridades como Dua Lipa, al cantante Noel Gallagher junto a su hermano Liam Gallagher, la cantante española Rosalía -quien asistió junto al rapero argentino, Trueno-, la tenista Victoria Azarenka, entre otros.