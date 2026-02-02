Inicio Ovación Fútbol Willem Dafoe
De Hollywood a la Boca: la emoción de Willem Dafoe, el famoso Duende Verde, tras su paso por la Bombonera

Willem Dafoe, actor del Duende Verde en el film de El Hombre Araña, asistió a la Bombonera para presenciar la victoria de Boca sobre Newell's

Por Carolina Quiroga
Willem Dafoe viviendo el partido de Boca frente a Newells en la Bombonera. 

La Boca se llena de celebridades cuando de ir a vivir la mística Xeneize se trata. Desde Dua Lipa, Noel Gallagher hasta Rosalía, la Bombonera es el epicentro de artistas de elite que llegan a Buenos Aires y desean experimentar la pasión del fútbol argentino en un barrio característico de nuestro país.

En este caso fue Willem Dafoe, actor que se encuentra en Argentina para promocionar su película The Souffleur. El famoso Duende Verde, de la película hollywoodense El Hombre Araña (2002), aprovechó su estadía en el país para visitar la Bombonera y explicó los motivos que lo llevaron a asistir al encuentro en el que Boca venció a Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Willem Dafoe en su papel del Duende Verde en El Hombre Araña.

Willem Dafoe, camiseta de Boca y festejo en la Bombonera

La presencia de Willem Dafoe por supuesto que no pasó desapercibida en el Alberto J. Armando. El actor fue captado por las cámaras en varias ocasiones y pudo observárselo celebrar el gol de Boca orquestado entre Ezequiel Zeballos y luego la definición de Lautaro Blanco.

Luego del segundo gol, un disparo desde el punto penal de Leandro Paredes, la tribuna hizo lo suyo y le dedicó una canción a Dafoe expresando "el duente es bostero", a lo que el actor respondió con risas y entusiasmo.

Tras el final del partido, William Dafoe dialogó con el canal oficial de Boca y mostró su felicidad de asistir a un espectáculo futbolístico característico de Argentina. "Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre", reveló el distinguido actor reconocido, entre varias películas, por su papel de Duende Verde en El Hombre Araña.

"Vamos Boca carajo", sentenció Dafoe para cerrar un divertido momento con la prensa del club en la Bombonera.

La presencia de Willem Dafoe se suma a larga lista de artistas internacionales destacados que han pisado la Bombonera. En los últimos meses, el estadio de Boca recibió también a celebridades como Dua Lipa, al cantante Noel Gallagher junto a su hermano Liam Gallagher, la cantante española Rosalía -quien asistió junto al rapero argentino, Trueno-, la tenista Victoria Azarenka, entre otros.

