Rociar vinagre en las patas de la cama: te explico qué significa este truco y para qué sirve

vinagre de limpieza Para los trucos de limpieza, lo mejor es utilizar vinagre destilado por su acidez y concentración mayores.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en las patas de la cama y para qué sirve este truco

Las patas de la cama o el suelo debajo de ella suelen estar en contacto constante con la pelusa del ambiente, el polvo que no alcanzamos a limpiar, los objetos que se nos caen accidentalmente, los pelos de las mascotas y, en el peor de los casos, algunos tipos de plagas.

Rociar vinagre en las patas de la cama es un viejo truco para desinfectar y limpiar completamente este sector del dormitorio.