Rociar vinagre en las patas de la cama: te explico qué significa este truco y para qué sirve

Te explico por qué deberías rociar vinagre en las patas de la cama y para qué sirve este truco
Las patas de la cama o el suelo debajo de ella suelen estar en contacto constante con la pelusa del ambiente, el polvo que no alcanzamos a limpiar, los objetos que se nos caen accidentalmente, los pelos de las mascotas y, en el peor de los casos, algunos tipos de plagas.
Rociar vinagre en las patas de la cama es un viejo truco para desinfectar y limpiar completamente este sector del dormitorio.
Al colocar una mezcla de agua y vinagre en las cuatro patas de la cama y debajo de ella, podemos ahuyentar algunas pequeñas plagas o evitar su llegada. Además, es ideal para neutralizar malos olores o evitar la humedad en esta zona.
Luego de rociar debajo de la cama, refrega con un trapo húmedo o rejilla las patas para retirar la suciedad acumulada. Puedes lavar todo el piso de la habitación y los cuartos de la casa con agua y vinagre blanco de limpieza.
5 cosas de la casa que se pueden limpiar con vinagre
- El vinagre es muy bueno para limpiar el sarro y los restos de cal de las superficies metálicas. Los minerales adheridos a los metales suelen percutir y dañar la grifería, cañería o los electrodomésticos. Además, alteran el funcionamiento y son poco estéticos, por eso es importante desincrustar el sarro con frecuencia.
- Con vinagre se puede remover el óxido del metal. El óxido es una capa roja o marrón que aparece en ciertos materiales metálicos y puede corroerlos e incluso romperlos. El vinagre es un removedor suave de óxido, barato, seguro y efectivo.
- Con un poco de vinagre se puede limpiar el interior del horno o el microondas para remover la grasa. El vinagre, combinado con otros productos como jugo de limón o bicarbonato de sodio, es un desengrasante poderoso y natural, ideal para remover la grasa pegada en las paredes de los electrodomésticos.
- El vinagre sirve para destapar caños y cañerías tapadas con restos de comida, jabón o sarro. Solo basta con tirar un poco de vinagre blanco por las cañerías cada cierto tiempo para ablandar la mugre interior.
- Es un excelente producto para lavar ropa y neutralizar los malos olores. El vinagre se puede usar para quitar manchas amarillas en las axilas, como suavizante y para eliminar manchas difíciles.