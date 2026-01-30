Por qué hay que remojar la escoba en vinagre con sal y qué significa

La sal tiene propiedades abrasivas y desinfectantes. El vinagre es un ácido suave, capaz de eliminar ciertos tipos de bacterias y neutralizar malos olores.

¿Por qué deberías remojar la escoba en sal y vinagre, y qué significa? La escoba es un elemento de limpieza de uso cotidiano, expuesto a las pelusas, el polvo, los pelos, la tierra y diferentes microorganismos presentes en el piso.

escoba, vinagre y sal Además, las escobas esconden y reúnen mugre, humedad y gérmenes que se quedan entre las cerdas por algún tiempo, listos para ensuciar y contaminar los alrededores.

Este truco de vinagre y sal es perfecto para desinfectar la escoba y de paso mantener el piso más limpio. Una escoba sucia barre peor, se apelmaza, pierde rigidez y ensucia todo a su paso.

Lo ideal es dejar la escoba en remojo en una mezcla de agua, vinagre blanco de limpieza y sal. Luego pasa un peine que no uses para retirar la suciedad de las cerdas y desenredar los nudos.

Para finalizar, pasa la escoba por agua caliente para retirar los restos de vinagre y sal, y déjala secar en un ambiente ventilado para que no se acumule humedad.

¿Qué otros trucos puedo realizar con vinagre y sal?

Con sal y vinagre se pueden realizar múltiples trucos de limpieza y desinfección caseros. Es importante conocer las variedades de vinagre y medir su uso para no dañar las superficies.

vinagre y sal Son dos productos naturales, que se consiguen fácil y son muy seguros.