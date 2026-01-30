Por qué hay que remojar la escoba en vinagre con sal y qué significa

El vinagre es un producto de uso cotidiano que todos tenemos en la alacena de casa. Naturalmente, el vinagre se elabora por fermentación de frutas, aunque también se puede fabricar vinagre de limpieza por destilación de ácido acético.
La sal es un compuesto químico conocido como cloruro de sodio. Normalmente, se utiliza en cocina para resaltar sabores y conservar alimentos. Sigue leyendo para descubrir qué significa esta mezcla de ingredientes.
Por qué hay que remojar la escoba en sal y vinagre para barrer el piso
Existen múltiples trucos caseros, procedimientos y técnicas para mantener la casa impecable sin gastar mucho dinero ni usar ingredientes invasivos.
La sal tiene propiedades abrasivas y desinfectantes. El vinagre es un ácido suave, capaz de eliminar ciertos tipos de bacterias y neutralizar malos olores.
¿Por qué deberías remojar la escoba en sal y vinagre, y qué significa? La escoba es un elemento de limpieza de uso cotidiano, expuesto a las pelusas, el polvo, los pelos, la tierra y diferentes microorganismos presentes en el piso.
Este truco de vinagre y sal es perfecto para desinfectar la escoba y de paso mantener el piso más limpio. Una escoba sucia barre peor, se apelmaza, pierde rigidez y ensucia todo a su paso.
Lo ideal es dejar la escoba en remojo en una mezcla de agua, vinagre blanco de limpieza y sal. Luego pasa un peine que no uses para retirar la suciedad de las cerdas y desenredar los nudos.
Para finalizar, pasa la escoba por agua caliente para retirar los restos de vinagre y sal, y déjala secar en un ambiente ventilado para que no se acumule humedad.
¿Qué otros trucos puedo realizar con vinagre y sal?
Con sal y vinagre se pueden realizar múltiples trucos de limpieza y desinfección caseros. Es importante conocer las variedades de vinagre y medir su uso para no dañar las superficies.
- La mezcla de sal y vinagre es ideal para limpiar los azulejos de la pared del baño o la cocina y devolverles el brillo. No uses la mezcla para limpiar maderas sin tratar.
- El ácido del vinagre y la rasposidad de la sal son ideales para desengrasar fuentes de horno, pegotes en las hornallas y sartenes.
- Esta mezcla sirve para absorber manchas, usando la sal y luego terminar de removerlas usando vinagre. Es perfecta para manchas en las alfombras y tapizados.
- Ambos ingredientes actúan como neutralizadores de malos olores en las cañerías y desagües.
- Con vinagre y sal se puede limpiar el inodoro en profundidad, las canillas del baño, los pisos y la ducha.