Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar las manchas marrones de la almohada y el colchón

Cómo usar vinagre para limpiar las manchas en las almohadas y los colchones

Para limpiar las manchas marrones en la almohada y los colchones, simplemente hay que preparar una solución de agua y vinagre blanco de limpieza en un recipiente pulverizador.

Rocía el colchón con la mezcla y deja que actúe por media hora o hasta que se seque. En el caso de la almohada, puedes rociarla con vinagre o remojarla media hora en agua con vinagre, para luego secarla al aire libre. Si no logras limpiar todas las manchas, puedes combinar vinagre con bicarbonato.

almohada y colchón Realiza una limpieza frecuente con vinagre para evitar que las manchas se acumulen.

Cosas de la casa que nunca deberías limpiar con vinagre

Por más natural que sea, el vinagre no deja de ser un ácido; por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nunca deberíamos rociar con este producto.

Es importante, además, no realizar mezclas raras de ingredientes. Mezclar vinagre con productos muy abrasivos y concentrados puede ser peligroso, genera reacciones potentes y hasta puede afectar las vías respiratorias al producir gases fuertes.

no limpiar con vinagre Evita los productos abrasivos como la lavandina, el amoniaco y el agua oxigenada.