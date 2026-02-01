Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar las manchas marrones de la almohada y el colchón

Tener una almohada o un colchón con manchas amarillas y marrones es bastante desagradable, pero es supercomún. Este tipo de manchas se producen principalmente por la acumulación de transpiración, por aceites o productos corporales, por la saliva, la humedad y el calor.
Lo que se produce es una oxidación en los tejidos de las telas que deja marcas de un color amarillo intenso tirando a marrón. A la larga, estas manchas pueden generar malos olores e incluso atraer a algunos ácaros o bacterias. Por eso es importante limpiar cada cierto tiempo la almohada y el colchón.
Cómo usar vinagre para limpiar las manchas en las almohadas y los colchones
Para limpiar las manchas marrones en la almohada y los colchones, simplemente hay que preparar una solución de agua y vinagre blanco de limpieza en un recipiente pulverizador.
Rocía el colchón con la mezcla y deja que actúe por media hora o hasta que se seque. En el caso de la almohada, puedes rociarla con vinagre o remojarla media hora en agua con vinagre, para luego secarla al aire libre. Si no logras limpiar todas las manchas, puedes combinar vinagre con bicarbonato.
Cosas de la casa que nunca deberías limpiar con vinagre
Por más natural que sea, el vinagre no deja de ser un ácido; por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nunca deberíamos rociar con este producto.
Es importante, además, no realizar mezclas raras de ingredientes. Mezclar vinagre con productos muy abrasivos y concentrados puede ser peligroso, genera reacciones potentes y hasta puede afectar las vías respiratorias al producir gases fuertes.
- Lo recomendable es no limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
- El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tiene que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para desinfectar pantallas sin percudirlas.
- Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre. Para lavar ropa, lo mejor siempre es diluir el vinagre en agua.
- Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos de acero no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo. Lo mismo ocurre con las sartenes de materiales sensibles.
- Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.