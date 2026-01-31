Cómo preparar un suavizante para ropa casero: usando vinagre blanco

Todos tenemos en casa prendas de ropa arruinadas por los malos lavados, percudidas, llenas de pelotitas o desteñidas. El cuidado de las prendas determina el tiempo que van a durar en buen estado, así como la calidad de los tejidos y la cantidad de uso.

Paso a paso: cómo hacer un suavizante para ropa usando vinagre

El suavizante de ropa es un producto que se agrega durante el lavado de ropa para reducir la electricidad estática, facilitar el planchado, reducir la cantidad de arrugas y proteger los tejidos.

El suavizante recubre las fibras textiles, dejando un acabado más suave, un aroma duradero y protegiendo las prendas del roce y los daños.

Para realizar un suavizante de ropa casero, solo necesitas un poco de vinagre blanco. En un recipiente coloca una taza de vinagre, dos tazas de agua, un par de cucharadas de bicarbonato de sodio y algunas gotas de aceite esencial.

lavarropas Coloca el suavizante casero en el compartimento correspondiente del lavarropas.

Luego, solo debes mezclar bien todos los ingredientes y utilizar el suavizante en las mismas proporciones que usas el suavizante de ropa comercial.

Un consejo extra: no utilices suavizante de ropa en todos los programas de lavado ni en todas las prendas. En el manual del lavarropas puedes chequear qué programas se llevan bien con el suavizante y cuáles no.

Si tienes muy pocas prendas que lavar, no se recomienda usar suavizante de vinagre o cualquier otro. Para evitar daños en el aparato y las prendas de ropa, siempre es bueno leer instrucciones.

3 consejos para lavar ropa con vinagre

lavar sábanas Siempre hay que usar vinagre diluido en agua para evitar daños en la ropa.