China se alía con un país de América Latina y construye el primer túnel submarino

El túnel será realizada por Mota-Engil Latam Portugal S.A., empresa del grupo portugués Mota-Engil, que integró en su estructura a la firma china China Communications Construction Company (CCCC) una alianza que aporta experiencia internacional en ingeniería y diseño de túneles sumergidos, método extendido en proyectos en Europa y Asia pero inédito en Brasil.

Cómo será este túnel único de América Latina

Este túnel no será un pasaje cualquiera, tendrá:

seis carriles (tres por sentido)

una ciclovía

espacio para peatones

una galería técnica para sistemas operativos esenciales.

Técnicamente, se trata de un túnel inmerso. Módulos de concreto pre-moldeados serán construidos fuera del canal, flotados hasta su posición y ensamblados en el lecho marino para crear el tramo subacuático de unos 870 metros dentro de una longitud total de 1,5 km. Esta técnica permite mantener el tráfico marítimo y reducir el impacto ambiental y urbano, a diferencia de una excavación tradicional.

Según las autoridades, la eficiencia del túnel será extraordinaria. El viaje entre Santos y Guarujá que hoy puede tomar decenas de minutos e incluso más durante picos de tráfico se reducirá a aproximadamente cinco minutos, transformando la movilidad urbana, la logística portuaria y la cotidianeidad de unos 2 millones de habitantes de la región.

Además, el modelo de concesión de 30 años implica que la empresa adjudicada se encargará no solo de construir, sino también de operar y mantener la infraestructura, lo que supone una responsabilidad de largo plazo y la búsqueda de eficiencia constante en un corredor clave para el comercio nacional e internacional.