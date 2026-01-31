La casa crujía como si se fuera a partir: el drama de Juana Aguirre mientras Defensa Civil atendía derrumbes

Embed - Juana vive en Campo Papa y su vivienda quedó totalmente inundada y repleta de grietas

Juana vive sola. Su hija llegó de urgencia cuando la lluvia cesó en la siesta de este viernes y la magnitud del daño empezó a hacerse evidente. Detrás de la vivienda hay un pozo que funciona como desagote aluvional. Con las lluvias intensas, ese pozo comenzó a llenarse y el terreno, compuesto en gran parte por relleno, empezó a ceder.

“El terreno se empezó a agrietar, a bajarse. Primero fue el piso del comedor, después las paredes, la cocina, las habitaciones. Se partió todo”, cuenta con la voz cansada, todavía en shock.

Embed - Grietas y paredes dañas tras la tormenta

Sin embargo, asegura que la inundación fue secundaria comparada con el daño estructural, que fue inmediato y profundo. Grietas en el piso, paredes rajadas de lado a lado, ruidos constantes que indican que la estructura sigue moviéndose. “No podemos habitarla. Cada vez que escuchamos que se parte algo, salimos”, explica.

En medio de la desesperación, Juana llamó a Defensa Civil y a la Policía. La respuesta fue tan cruda como la situación que atravesaba Mendoza en ese momento: no podían ir. “Nos dijeron que estaban muy ocupados con casas que ya se habían derrumbado”, señala. En algunos intentos, directamente no hubo atención.

Embed - WhatsApp Video 2026 01 30 at 22 10 31

La escena de Juana no fue un caso aislado. La tormenta de este viernes fue calificada como histórica por los organismos oficiales. En pocas horas cayó una cantidad de agua que no se registraba desde hace aproximadamente 30 años en varias zonas de la provincia. Calles anegadas, autos arrastrados, barrios enteros bajo el agua y viviendas colapsadas marcaron una jornada crítica, especialmente en el Gran Mendoza.

Defensa Civil, Bomberos y personal municipal trabajaron durante horas con recursos al límite. Las prioridades se centraron en rescates, evacuaciones y derrumbes totales, lo que dejó a muchas familias en situaciones intermedias -como la de Juana- esperando asistencia.

Campo Papa, un barrio vulnerable afectado por la tormenta

Campo Papa, un barrio históricamente vulnerable, volvió a quedar en el centro de la escena. El crecimiento sobre terrenos de relleno y la cercanía a cauces aluvionales hacen que cada tormenta fuerte sea una amenaza latente. Esta vez, la amenaza se materializó.

piso dañado tormenta El piso de la vivienda de Juana, dañado luego de la fuerte tormenta de este viernes.

“Acá estamos, esperando una ayuda”, resume Juana, quien “no pegó un ojo”, rodeada de paredes agrietadas que ya no brindan refugio. Su casa sigue en pie, pero el miedo a que se desplome en cualquier momento la mantiene afuera, junto a su hija, con lo puesto.

Mientras Mendoza intenta volver de a poco a la normalidad tras una de las lluvias más intensas de las últimas 3 décadas (aunque para este sábado también se pronostican más precipitaciones), historias como la de Juana exponen el otro costado del temporal: el de quienes no perdieron todo de golpe, pero lo están perdiendo minuto a minuto tras la tormenta.

Contacto de Juana Aguirre: 2616940138