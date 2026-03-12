Después de varios días marcados por tormentas que hasta obligaron a suspender la Vendimia 2026, el pronóstico de Contingencias Climáticas adelantó que este jueves se presentará un cielo parcialmente nublado con precipitaciones. Se espera poco cambio en la temperatura, con vientos leves del este. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 14°C.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó una tregua de las tormentas hasta el viernes
Sigue el calor y la humedad pero en la jornada de este jueves no se presentan lluvias. El comienzo de la semana arranca con un descenso de la temperatura
El descanso de las lluvias se termina este viernes. El cielo estará parcialmente nublado con tormentas y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán leves del este. La máxima prevista es de 28°C y la mínima de 15°C.
Cómo estará el pronóstico del fin de semana
El sábado 14 de marzo, se espera un día algo nublado e inestable con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sector sur. La temperatura máxima descenderá hasta los 25°C, con una mínima de 15°C.
El domingo 15 de marzo, la nubosidad será variable con un ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. La máxima se elevará hasta los 28°C, mientras que la mínima será de 17°C.
El tiempo para el comienzo de la semana
El lunes 16 de marzo, el cielo estará parcialmente nublado con tormentas en la madrugada y descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sector sur. La temperatura máxima descenderá hasta los 22°C, con una mínima de 16°C.
En resumen, la semana del 12 al 16 de marzo de 2026, Mendoza presentará una variedad de condiciones climáticas, desde días parcialmente nublados con precipitaciones hasta tormentas y descensos de temperatura.