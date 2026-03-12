El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó una tregua de las tormentas hasta el viernes

El descanso de las lluvias se termina este viernes. El cielo estará parcialmente nublado con tormentas y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán leves del este. La máxima prevista es de 28°C y la mínima de 15°C.

Cómo estará el pronóstico del fin de semana

El sábado 14 de marzo, se espera un día algo nublado e inestable con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sector sur. La temperatura máxima descenderá hasta los 25°C, con una mínima de 15°C.