Pronóstico del tiempo: emiten alerta amarilla por tormentas para este martes y miércoles en Mendoza

inundación tormenta mendoza moto Postal de una de las últimas tormentas de verano en Mendoza. Foto: Nicolás Rios.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

El alerta amarilla por tormentas que emitió para este martes el SMN abarca a parte del Gran Mendoza, Zona Norte, Zona Este.

Se esperan tormentas aisladas que podrían ser localmente intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Las tormentas siguen durante la semana

La tormentas seguirán durante el miércoles y el SMN sumó al Valle de Uco con un alerta amarillo que seguirá vigente para el norte y este de la provincia de Mendoza.

Las condiciones de inestabilidad continuarán el miércoles, con nubosidad variable y precipitaciones, además de vientos leves del sudeste. También se prevén precipitaciones en cordillera. La jornada tendrá poco cambio de la temperatura, con máxima de 29°C y mínima de 16°C.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 46 El pronóstico asegura que esta semana en Mendoza llueve. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En tanto, el jueves 12 de marzo se espera una mejora parcial de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de algunas precipitaciones, junto a vientos leves del este. En la cordillera se prevé poca nubosidad, mientras que la temperatura continuará con escasas variaciones.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la vigencia de alertas meteorológicas que pueden afectar distintas zonas de la provincia.