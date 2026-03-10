Inicio Sociedad Tormentas
Semana complicada

Pronóstico del tiempo: emiten alerta amarilla por tormentas para este martes y miércoles en Mendoza

Las alertas por tormentas alcanzan al Gran Mendoza, Zona Norte, Este y Valle de Uco, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo

Luciano Bertolotti
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo anticipa condiciones de inestabilidad y tormentas durante los próximos días en Mendoza. Prevalecerá la nubosidad, con precipitaciones, y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

El Servicio Meteorólogico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para este martes y miércoles en varias zonas de la provincia.

A su vez, según el informe de la Dirección de Contingencias Climáticas local, este martes se presentará con nubosidad variable y precipitaciones, acompañado por vientos moderados del sudeste y lluvias en la zona cordillerana. La temperatura tendrá una máxima estimada de 28°C y una mínima de 14°C.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

El alerta amarilla por tormentas que emitió para este martes el SMN abarca a parte del Gran Mendoza, Zona Norte, Zona Este.

Se esperan tormentas aisladas que podrían ser localmente intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Las tormentas siguen durante la semana

La tormentas seguirán durante el miércoles y el SMN sumó al Valle de Uco con un alerta amarillo que seguirá vigente para el norte y este de la provincia de Mendoza.

Las condiciones de inestabilidad continuarán el miércoles, con nubosidad variable y precipitaciones, además de vientos leves del sudeste. También se prevén precipitaciones en cordillera. La jornada tendrá poco cambio de la temperatura, con máxima de 29°C y mínima de 16°C.

En tanto, el jueves 12 de marzo se espera una mejora parcial de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de algunas precipitaciones, junto a vientos leves del este. En la cordillera se prevé poca nubosidad, mientras que la temperatura continuará con escasas variaciones.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la vigencia de alertas meteorológicas que pueden afectar distintas zonas de la provincia.

