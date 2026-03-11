El pronóstico del tiempo en Mendoza indica días de nubosidad variable y precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas que rondarán los 28°C y 30°C. Así lo indica el informe realizado por Contigencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo para Mendoza marcó la continuidad de lluvias hasta el viernes
Las tormentas de esta semana y del fin de semana pasado obligaron a reprogramar actividades en plena Vendimia 2026
Después del diluvio de este martes en el Gran Mendoza que obligó a suspender el show de Abel Pintos y la contibuidad de las precipitaciones en la madrugada de hoy, el día se presenta con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán leves del sudeste. En la cordillera, se esperan lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 16°C.
Por su parte, el jueves, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del este. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso. La temperatura máxima llegará a los 30°C, y la mínima será de 14°C.
El viernes, se espera un día parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del este. La temperatura máxima será de 28°C, y la mínima de 15°C.
El sábado, el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sudeste. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, y la mínima se ubicará en 15°C.
Días de mucha nubisidad, calor y lluvias
En resumen, se esperan días de inestabilidad en Mendoza, con nubosidad variable y precipitaciones aisladas. Las temperaturas se mantendrán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Es importante estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.
Para el fin de semana, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con cielos más despejados y un ascenso de las temperaturas. Será un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.