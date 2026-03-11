El pronóstico del tiempo para Mendoza marcó la continuidad de lluvias hasta el viernes

Comienzo de semana nublado, fresco y con precipitaciones aisladas – Luis Amieva / UNO Se esperan lluvias durante toda la semana en Mendoza.

El viernes, se espera un día parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del este. La temperatura máxima será de 28°C, y la mínima de 15°C.

El sábado, el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sudeste. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, y la mínima se ubicará en 15°C.

Días de mucha nubisidad, calor y lluvias

En resumen, se esperan días de inestabilidad en Mendoza, con nubosidad variable y precipitaciones aisladas. Las temperaturas se mantendrán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Es importante estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia una mejoría hacia el sábado y el domingo. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para el fin de semana, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con cielos más despejados y un ascenso de las temperaturas. Será un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.