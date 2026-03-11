Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Temporal en Vendimia

El pronóstico del tiempo para Mendoza marcó la continuidad de lluvias hasta el viernes

Las tormentas de esta semana y del fin de semana pasado obligaron a reprogramar actividades en plena Vendimia 2026

Redacción de UNO
Este miércoles continúan las lluvias en Mendoza. Se espera una mejora hacia el fin de semana.

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica días de nubosidad variable y precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas que rondarán los 28°C y 30°C. Así lo indica el informe realizado por Contigencias Climáticas.

Después del diluvio de este martes en el Gran Mendoza que obligó a suspender el show de Abel Pintos y la contibuidad de las precipitaciones en la madrugada de hoy, el día se presenta con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán leves del sudeste. En la cordillera, se esperan lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 16°C.

Por su parte, el jueves, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del este. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso. La temperatura máxima llegará a los 30°C, y la mínima será de 14°C.

Se esperan lluvias durante toda la semana en Mendoza.

El viernes, se espera un día parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del este. La temperatura máxima será de 28°C, y la mínima de 15°C.

El sábado, el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sudeste. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, y la mínima se ubicará en 15°C.

Días de mucha nubisidad, calor y lluvias

En resumen, se esperan días de inestabilidad en Mendoza, con nubosidad variable y precipitaciones aisladas. Las temperaturas se mantendrán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Es importante estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

El pron&oacute;stico del tiempo en Mendoza anuncia una mejor&iacute;a hacia el s&aacute;bado y el domingo.

Para el fin de semana, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con cielos más despejados y un ascenso de las temperaturas. Será un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

