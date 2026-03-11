Quini 6: 3 apostadores ganaron más de $1.500 millones en el sorteo del miércoles.

un apostador de San Rafael, Mendoza , y de Victoria, Entre Ríos , se repartiran $390 millones cada uno

6 aciertos en la modalidad Tradicional: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

un apostador de Villa Ángela, Chaco , se alzó con $780 millones

6 aciertos en la modalidad La Segunda: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

la Revancha quedó con pozo vacante y el Siempre Sale premió a 7 ganadores que recibirán más de $43 millones cada uno

Quini 6: los resultados del sorteo 3355 del miércoles 11 de marzo

TRADICIONAL

18 - 20 - 09 - 14 - 12 - 11

2 GANADORES con 6 aciertos ($390 millones para cada uno)

San Rafael, provincia de Mendoza, y Victoria, provincia de Entre Ríos

92 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $365.000

3.137 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $3.200

LA SEGUNDA

21 - 31 - 23 - 14 - 15 - 07

1 GANADOR con 6 aciertos ($780 millones)

Villa Ángela, provincia de Chaco

74 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $454.000

3.008 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.300

REVANCHA

03 - 09 - 40 - 21 - 16 - 19

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $1.692 millones)

SIEMPRE SALE

10 - 35 - 43 - 21 - 44 - 09

7 GANADORES con 5 aciertos (cada uno se lleva más de $43 millones)

POZO EXTRA

18 - 20 - 09 - 14 - 12 - 11 - 21 - 31 - 23 - 15 - 07 - 03 - 40 - 16 - 19

1.572 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $98.000)