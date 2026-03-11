Quini 6: 3 apostadores ganaron más de $1.500 millones en el sorteo del miércoles.

El Quini 6 no para de dar sorpresas y alegrías a sus fanáticos. Es que otra vez repartió premios millonarios a tres ganadores en el Tradicional y La Segunda, repartiéndose más de $1.500 millones en el sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026.
No es la primera vez que el Quini 6 entrega verdaderas fortunas a sus apostadores. En los últimos cinco sorteos, hubo ganadores multimillonarios en cuatro de ellos:
- más de $2.700 millones en las modalidades La Segunda y Revancha del sorteo 3.351 del miércoles 25 de febrero de 2026
- más de $8.000 millones en la modalidad Tradicional del sorteo 3.352 del domingo 1 de marzo de 2026
- $780 millones con seis aciertos en la modalidad La Segunda del Quini 6 del sorteo 3.353 del miércoles 4 de marzo de 2026
Quini 6: quiénes son los 3 apostadores ganaron más de $1.500 millones en el sorteo del miércoles
El Quini 6, en su sorteo número 3.355 realizado este miércoles 11 de marzo, volvió a repartir cifras millonarias entre jugadores de distintas provincias del interior del país:
- un apostador de San Rafael, Mendoza, y de Victoria, Entre Ríos, se repartiran $390 millones cada uno
- 6 aciertos en la modalidad Tradicional: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20
- un apostador de Villa Ángela, Chaco, se alzó con $780 millones
- 6 aciertos en la modalidad La Segunda: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31
- la Revancha quedó con pozo vacante y el Siempre Sale premió a 7 ganadores que recibirán más de $43 millones cada uno
Quini 6: los resultados del sorteo 3355 del miércoles 11 de marzo
- TRADICIONAL
18 - 20 - 09 - 14 - 12 - 11
2 GANADORES con 6 aciertos ($390 millones para cada uno)
San Rafael, provincia de Mendoza, y Victoria, provincia de Entre Ríos
92 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $365.000
3.137 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $3.200
- LA SEGUNDA
21 - 31 - 23 - 14 - 15 - 07
1 GANADOR con 6 aciertos ($780 millones)
Villa Ángela, provincia de Chaco
74 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $454.000
3.008 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.300
- REVANCHA
03 - 09 - 40 - 21 - 16 - 19
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $1.692 millones)
- SIEMPRE SALE
10 - 35 - 43 - 21 - 44 - 09
7 GANADORES con 5 aciertos (cada uno se lleva más de $43 millones)
- POZO EXTRA
18 - 20 - 09 - 14 - 12 - 11 - 21 - 31 - 23 - 15 - 07 - 03 - 40 - 16 - 19
1.572 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $98.000)