El Gobierno canceló la repetición del Acto Central de la Vendimia

Abel Pintos en Mendoza.jpg Abel Pintos cantará el domingo en el anfiteatro Frank Romero Day. Foto: Gobierno de Mendoza

Motivos de la cancelación de la repetición del Acto Central

La primera reprogramación debió hacerse el sábado 7 cuando se iba a realizar el Acto Central y por la tormenta se pasó para el domingo. Ese día se realizó la Fiesta normalmente y fue elegida Azul Antolínez, como reina nacional y Agustina Giacomelli como virreina. La primera representó a San Rafael y la segunda a Tunuyán.

Se decidió entonces que la repetición en el teatro griego Frak Romero Day se hiciera este miércoles, pero el pronóstico del tiempo anticipó que continuarían las lluvias de modo que se pasó la actividad para el domingo 15.

Para ese mismo día fue reprogramado el recital de Abel Pintos que no pudo realizarse el martes.

Lo que se determinó ahora es que el concierto del afamado músico sí se hará pero sin la repetición vendimial como previa.

El comunicado que dio a conocer el Gobierno dice lo siguiente:

"Se cancela la repetición del Acto Central de la Vendimia. El Gobierno de Mendoza informa la finalización del operativo Vendimia 2026. Tras las sucesivas contingencias climáticas, se ha determinado la cancelación definitiva de la repetición del Acto Central".

La decisión se fundamenta en cuatro ejes técnicos:

Sustentabilidad Presupuestaria: la extensión del montaje y la logística técnica (seguridad, seguros y servicios) representa un costo operativo de millones de pesos diarios que resulta inviable continuar financiando tras el cumplimiento del Acto Central.

Seguridad pública y saturación de accesos: se detectó un problema logístico de difícil resolución ante la superposición de la Vendimia y el recital programado, debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio.

Compromisos logísticos: gran parte de los proveedores de la estructura vendimial ya tenía comprometida su participación y equipamiento en otras locaciones y eventos fuera del calendario provincial.

Normalización de servicios: se hace necesaria la liberación inmediata de los equipos de seguridad, salud y Defensa Civil para que retomen sus funciones habituales en el resto del territorio provincial.

Azul Antolínez reina nacional de la vendimia 2026 Azul Antolínez. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Opciones para los espectadores:

Las personas que adquirieron entradas para la repetición del Acto Central tienen dos alternativas: