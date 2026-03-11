Vendimia 2026: se reprogramó la noche de Abel Pintos y la repetición para este domingo

Reprogramación de la Vendimia 2026- acto central

Otra suspensión del Acto Central por las tormentas

Este sábado 7 de marzo, cuando estaba prevista la realización de la Fiesta de la Vendimia y la elección de la Reina, la amenaza de lluvias obligó a postergarla para el domingo 8 de marzo.

Si bien en la tarde-noche no hubo tormentas, las precipitaciones del domingo en la mañana generaron inconvenientes y la provincia tuvo que reacondicionar el predio del Teatro Frank Romero Day. Fue tal la intensidad de las lluvias que uno de los eventos del calendario, como es Vendimia Solidaria no se pudo realizar.

Nuevamente, la obra del director Pablo Perri, 90 cosechas de una misma Cepa, se realizará el domingo 15 de marzo.