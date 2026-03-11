Vendimia 2026: se reprogramó la noche de Abel Pintos y la repetición para este domingo

La organización de la Vendimia 2026 comunicó en las primeras horas de este miércoles 11 de marzo que no se hará en la jornada de hoy la repetición del Acto Central. Las malas condiciones del tiempo y un alerta amarilla, obligaron a trasladar el espectáculo para el domingo 15 de marzo, junto a la noche de Abel Pintos, que se suspendió este martes por las intensas tormentas.
A través de la cuenta oficial de Cultura Mendoza se dio a conocer el cambio, dado que continúa la amenaza de lluvias y además de generar daños podría poner en peligro la integridad física del público.
Un temporal, con actividad eléctrica sorprendió a los espectadores que estaban desde la tarde en el Teatro Griego para ver el show de Abel Pintos.
Otra suspensión del Acto Central por las tormentas
Este sábado 7 de marzo, cuando estaba prevista la realización de la Fiesta de la Vendimia y la elección de la Reina, la amenaza de lluvias obligó a postergarla para el domingo 8 de marzo.
Si bien en la tarde-noche no hubo tormentas, las precipitaciones del domingo en la mañana generaron inconvenientes y la provincia tuvo que reacondicionar el predio del Teatro Frank Romero Day. Fue tal la intensidad de las lluvias que uno de los eventos del calendario, como es Vendimia Solidaria no se pudo realizar.
Nuevamente, la obra del director Pablo Perri, 90 cosechas de una misma Cepa, se realizará el domingo 15 de marzo.