Sin esperar a la lluvia en pleno desierto, decidieron bombear agua del mar y convertirla en agua potable

Pero Marruecos no se conforma. Cuatro plantas más están en construcción, con una capacidad anual combinada que seguirá aumentando, y el plan contempla construir alrededor de nueve adicionales hacia 2030, en un programa ambicioso que busca movilizar en total 1,7 mil millones de metros cúbicos por año en medio del desierto.

Desierto Marruecos

El país que desafió al desierto

La sequía prolongada, que en algunos informes se ha descrito como un periodo de hasta siete años con lluvias muy por debajo de lo normal, ha convertido a Marruecos en una de las naciones más activas del norte de África en tecnologías hídricas. El agua tradicional, almacenada en presas y acuíferos, ya no era suficiente para sostener el crecimiento urbano, el riego de cultivos o la demanda de una población que sigue aumentando.

La tecnología de la desalinización se ha revelado como una solución crucial a la escasez de agua en Marruecos. Para 2030, se espera que el 50% del suministro de agua potable del país proceda de la desalinización. El agua de lluvia se dedicará a la agricultura y el regadío.

Por eso, transformar agua de mar en agua para beber y cultivar se volvió una pieza clave de su soberanía hídrica. Las nuevas plantas no solo amplían la cantidad de agua disponible, sino que también se diseñan con un enfoque sostenible. Todas las nuevas instalaciones serán alimentadas por energías renovables, reduciendo el peso ambiental de un proceso que tradicionalmente consume mucha energía.