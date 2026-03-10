Cornejo fue uno de los gobernadores que acompañó a Javier Milei a la reunión con el JP Morgan

“Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del Banco Central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero", enumeró Dimon y rescató en paralelo la baja de la inflación que logró Milei.

Durante su discurso de apertura, Milei afirmó que su gobierno busca convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo” y defendió el rumbo económico basado en reformas de mercado, disciplina fiscal y apertura a las inversiones extranjeras.

Cornejo celebró que las provincias puedan ser parte de la reinserción del país

En medio de la agenda de la Argentina Week que se extenderá hasta el jueves, Cornejo rescató este martes que los gobernadores como él y 9 de sus pares puedan acompañar al gobierno nacional en "su vuelta a la conversación internacional sobre desarrollo, inversión y crecimiento", en referencia a las exposiciones que hizo el presidente Milei ante fondos de inversión y empresarios.

En un posteo en sus redes sociales, el gobernador mendocino rescató que Milei haya expuesto "los lineamientos de su programa de gobierno con foco en la economía. Hacerlo en un ámbito como este implica mostrar el rumbo del país directamente a quienes toman decisiones de inversión a escala global", repasó y acompañó su posteo con imágenes de las distintas reuniones de la jornada.

El encuentro reúne a cientos de líderes empresariales y representantes de fondos de inversión, además de gobernadores y funcionarios del gabinete nacional. Según los organizadores, la intención es presentar proyectos en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología, con el objetivo de captar inversiones productivas de mediano y largo plazo.