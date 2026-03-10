Milei inauguró la Argentina Week: ratificó su plan para atraer inversiones y criticó a empresarios

Embed - Discurso del Presidente Milei en la inauguración del Argentina Week 2026

El encuentro reúne a cientos de líderes empresariales y representantes de fondos de inversión, además de gobernadores y funcionarios del gabinete nacional. Según los organizadores, la intención es presentar proyectos en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología, con el objetivo de captar inversiones productivas de mediano y largo plazo.

En paralelo a la agenda económica, Milei también mantuvo reuniones con empresarios y referentes financieros durante su estadía en la ciudad estadounidense, donde busca consolidar la relación del país con los mercados globales y reforzar el mensaje de estabilidad macroeconómica.

La Argentina Week se extenderá durante varios días en Nueva York con paneles, encuentros con inversores y presentaciones del Gobierno destinadas a mostrar el potencial de la economía argentina y promover nuevas oportunidades de financiamiento.

Milei volvió a criticar a empresarios, pero aclaró: “No somos antiempresa”

Durante su exposición en la Argentina Week, el presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra parte del empresariado argentino, al que acusó de haberse beneficiado durante años de un esquema económico proteccionista, aunque aclaró que su gobierno no está en contra del sector privado.

Javier Milei Argentina Week

El mandatario sostuvo que durante décadas en el país se instaló “un fetiche industrialista”, basado en subsidios y protección estatal que, según su visión, terminó perjudicando a la economía. En ese sentido, apuntó contra empresarios que, a su juicio, “se enriquecieron al amparo del Estado” en lugar de competir en un mercado abierto.

Sin embargo, Milei buscó matizar el mensaje frente a inversores internacionales y remarcó que su gestión no es “antiempresa”, sino que promueve un modelo de competencia y libertad económica donde las compañías crezcan sin privilegios ni subsidios.

Las críticas del Presidente se dan en medio de una creciente tensión con sectores industriales. Días atrás, la Unión Industrial Argentina (UIA) respondió a sus cuestionamientos y pidió “respeto” para quienes producen e invierten en el país, al advertir sobre la situación crítica que atraviesa parte del sector manufacturero.

El intercambio refleja el clima de fricción entre el Gobierno y parte del empresariado local, en un contexto de apertura económica y reformas impulsadas por la administración libertaria, mientras el Ejecutivo busca al mismo tiempo atraer inversiones extranjeras y consolidar su programa de liberalización.

Noticia en Desarrollo...