Guerra en Medio Oriente: Trump aseguró que Irán ya está derrotado

manifestaciones contra la guerra en iran Pese a las manifestaciones en Estados Unidos, en contra de la guerra, Donaldo Trump sigue adelante con los ataques. Foto: Noticias Argentinas

Donald Trump dijo que Irán ya está derrotado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, tras considerar que las fuerzas militares de ese país quedaron muy dañadas luego de los ataques que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense sostuvo: “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”.

Además, al ser consulado sobre los próximos pasos en el conflicto, volvió a descartar por el momento una invasión por vía terrestre.

“No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello”, aseguró el mandatario norteamericano.

“No estoy contento”, dijo sobre el nuevo líder supremo

Trump se refirió también a la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irá, y dijo que no estaba “contento” con ese resultado.

“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, enfatizó Trump.

Luego de haber dicho que quería participar de la elección del nuevo líder, indicó que tiene a alguien en mente para ocupar ese espacio, más allá de la designación del hijo del fallecido Ali Khamenei.