Guerra en Medio Oriente: Trump aseguró que Irán ya está derrotado

Donald Trump aseguró que la guierra con Irán está terminada.

Donald Trump aseguró que la guierra con Irán "está terminada".

Israel avanza con sus ataques a Beirut.

Mojtaba Jamenei fue elegido líder supremo de Irán tras la muerte de su padre.

Columnas de humo negro y lluvia ácida.

Continúan los ataques de Estados Unidos e Israel a puntos estratégicos de irán.&nbsp;

Donald Trump habló de la rendición de Irán y no dio lugar a un acuerdo.&nbsp;

Israel volvió a atacar el territorio de Irán.

Los bombardeos contra Irán han causado muchos daños y caos.

Miles de edificios dañados por los bombardeos en Irán.

Israel sigue con su avanzada sobre el Líbano. Piden evacuar barrios del sur de Beirut.

Irán intenta no peder el control militar en el Golfo Pérsico.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

