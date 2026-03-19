Los ataques de Irán dejaron varado a un mendocino en Dubai y la embajada le dijo que no puede hacer nada

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Conseguir un vuelo de regreso es casi imposible. La única alternativa que encontraron es la ruta Dubai-París-Chile-Mendoza, con pasajes que rondan los 30.000 o 40.000 euros y que llegaron a cotizarse a 62.000. "Para mí es imposible", admitió.

El mendocino denunció el abandono de la embajada argentina en Emiratos Arabes

La situación se complica aún más porque Hernán viaja con su esposa, que es no vidente y tiene el pasaporte próximo a vencer. Desde la embajada le dijeron que no pueden emitir documentos de emergencia.

"Con respecto a la embajada, es lo más desastroso que he visto en mi vida", denunció Clut y aseguró haber estado en varios países del mundo sin ver un peor trabajo diplomático. Contó que cuando comenzó el conflicto hubo una reunión con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos donde tomaron nota de quiénes estaban en el país, incluyendo alrededor de 20.000 turistas argentinos.

"Es mentira que el gobierno los evacuó. Se fueron por sus propios medios", afirmó.

En contraste, Alemania, Italia, Bélgica, España y Estados Unidos evacuaron a todos sus ciudadanos, según aclaró. Hernán envió varios correos a la embajada pidiendo ayuda para volver pero la respuesta fue siempre la misma: no pueden hacer nada por él.

Este miércoles tienen turno en la embajada, aunque sin demasiadas esperanzas. "Sabemos la respuesta que nos van a dar. Pero nosotros no podemos esperar 90 días. Nos queremos ir, queremos volver a Argentina porque la situación está bastante complicada", cerró.