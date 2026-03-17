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Guerra en Medio Oriente: Irán acusa a Javier Milei de cruzar una "línea roja"

Esmaeil Jatib, otro funcionario de alto rango en Irán que fue eliminado por Israel.

Esmaeil Jatib, otro funcionario de alto rango en Irán que fue "eliminado" por Israel.

El gobierno argentino tima medidas de segurida en embajadas en Medio Oriente por la escalada entre Israel e Irán. (Foto: A24.com)

El gobierno argentino tima medidas de segurida en embajadas en Medio Oriente por la escalada entre Israel e Irán. (Foto: A24.com)

Bombardeos nocturnos a Irán. Israel anunció que mató a dos funcionarios claves.

Bombardeos nocturnos a Irán. Israel anunció que mató a dos funcionarios claves.

Mojtaba Khamenei, líde iraní.
Mojtaba Khamenei, líde iraní. Foto: Noticias Argentinas
La guerra en Medio Oriente llevó a una fuerte suba del precio del petróleo.

La guerra en Medio Oriente llevó a una fuerte suba del precio del petróleo.

La guerra de Medio Oriente se extiende y hay alerta en varios países, entre ellos Argentina.

La guerra de Medio Oriente se extiende y hay alerta en varios países, entre ellos Argentina.

Foto: Gentileza
El estrecho de Ormuz, paso clave para el crudo de petróleo y la economia mundial. Irán sigue controlando la zona.

El estrecho de Ormuz, paso clave para el crudo de petróleo y la economia mundial. Irán sigue controlando la zona.

Este sábado se produjo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

Este sábado se produjo un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

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La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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