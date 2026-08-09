De ser pretendido por Boca y River a convertirse en refuerzo de Gimnasia

Tanto en su etapa en Liniers como durante su paso por el continente europeo, Boca Juniors y River Plate intentaron contratarlo en diversos mercados de transferencias. Sin embargo, en aquellas oportunidades el delantero optó por rechazar las propuestas de regreso para continuar su carrera fuera de la Argentina.

A la par de su rendimiento en clubes, fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la Selección argentina figurando en la nómina inicial del entrenador en septiembre de 2018. Posteriormente, recibió la citación de Fernando Batista para el combinado Sub-23, equipo en el cual lució el dorsal número 10.

El delantero regresa al país tras siete años jugando en el extranjero.

De la travesía por el fútbol asiático al proyecto de Darío Franco

En 2022 el atacante tomó la determinación de cambiar de rumbo al fichar por el Shanghái Port de China, club en el que disputó un total de 85 partidos a lo largo de tres años. Posteriormente, en 2024, fue transferido al Al-Fateh de Arabia Saudita, institución en la que permaneció durante dos años antes de quedar con el pase en su poder.

En esta etapa de plena madurez a los 29 años, Vargas decidió aceptar la propuesta de Gimnasia para integrarse al plantel que conduce Darío Franco.

{EXCLUSIVO} Acuerdo verbal entre Matías Vargas y #GimnasiaMZA



El y el equipo mendoncino cruzan contratos para oficializar la operación



18 meses. pic.twitter.com/URcpblEFW5 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 9, 2026

De acuerdo a la información brindada por el periodista Germán García Grova, las partes acordaron un vínculo contractual por un período de 18 meses, el cual se estampará una vez que la transferencia quede formalmente oficializada.