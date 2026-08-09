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Regresa al país tras 7 años

De ser pretendido por Boca y River a convertirse en refuerzo de Gimnasia

El Lobo sumará a sus filas a un delantero de 29 años con potencia y gol que viene del fútbol de Arabia Saudita

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Darío Franco tendrá una gran opción para el ataque.

Darío Franco tendrá una gran opción para el ataque.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El mercado de pases del fútbol argentino sumó una novedad impactante con el retorno de Matías Vargas al país a los 29 años para vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Luego de culminar su etapa profesional en el extranjero, el ex jugador de Vélez Sarsfield concretará su llegada al conjunto cuyano en condición de jugador libre.

El Lobo cierra de esta manera una incorporación de jerarquía internacional con la meta de afianzarse en la máxima categoría.

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Los hinchas de Vélez están enojados porque el delantero eligió a Gimnasia.

Un recorrido con presencia en la Selección argentina y el interés de los grandes

La trayectoria del Monito Vargas explotó en Vélez Sarsfield, entidad donde se convirtió en una de las mayores promesas del ámbito local bajo la dirección técnica de Gabriel Heinze antes de la pandemia. Sus destacadas actuaciones le abrieron las puertas del fútbol europeo, donde vistió las camisetas del Espanyol en España y del Adana Demirspor en el campeonato turco.

Tanto en su etapa en Liniers como durante su paso por el continente europeo, Boca Juniors y River Plate intentaron contratarlo en diversos mercados de transferencias. Sin embargo, en aquellas oportunidades el delantero optó por rechazar las propuestas de regreso para continuar su carrera fuera de la Argentina.

A la par de su rendimiento en clubes, fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la Selección argentina figurando en la nómina inicial del entrenador en septiembre de 2018. Posteriormente, recibió la citación de Fernando Batista para el combinado Sub-23, equipo en el cual lució el dorsal número 10.

El delantero regresa al pa&iacute;s tras siete a&ntilde;os jugando en el extranjero.

El delantero regresa al país tras siete años jugando en el extranjero.

De la travesía por el fútbol asiático al proyecto de Darío Franco

En 2022 el atacante tomó la determinación de cambiar de rumbo al fichar por el Shanghái Port de China, club en el que disputó un total de 85 partidos a lo largo de tres años. Posteriormente, en 2024, fue transferido al Al-Fateh de Arabia Saudita, institución en la que permaneció durante dos años antes de quedar con el pase en su poder.

En esta etapa de plena madurez a los 29 años, Vargas decidió aceptar la propuesta de Gimnasia para integrarse al plantel que conduce Darío Franco.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Germán García Grova, las partes acordaron un vínculo contractual por un período de 18 meses, el cual se estampará una vez que la transferencia quede formalmente oficializada.

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