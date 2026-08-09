El divertido cruce en conferencia de prensa entre el Vasco Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto

Frente a esto el entrenador del Fortín se molestó y se levantó para darle su lugar al colega de Boca; fue ahí cuando se dio el simpático cruce de palabras:

Guillermo Barros Schelotto: "Él quiere que me vaya para que hables vos, quiere irse rápido".

Vasco: "No te pelees".

GBS: "Me voy a quedar escuchándote".

Vasco: "¿Qué dijiste?"

GBS: "Primer tiempo nuestro y el segundo de ustedes..."

Vasco: "Mmmm...".

GBS: "No me cuentes los tiros en los palos, el primero fue offside...".

Vasco: "Tiene que venir Gustavo...".

El Boca del Vasco Arruabarrena volvió a sumar con un gol de Santiago Ascacíbar.

Luego de la charla que mantuvieron el entrenador de Boca dio sus sensaciones del partido.

El partido es completo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en seguir por este camino. El partido es completo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en seguir por este camino.

La palabra del Vasco tras el empate de Boca

Después el entrenador Xeneize dio su punto de vista sobre el encuentro: "Los jugadores han demostrado estar a la altura de lo que necesitábamos con esta seguidilla de partidos que tenemos. Hemos hecho un buen partido, nos ha faltado que la pelota entre una vez más. Pero me voy conforme. Sabemos que es esta la manera. Tenemos que tratar de que se repita, o se mejore, durante una cantidad de tiempo considerable".

El partido es completo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en seguir por este camino. El partido es completo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en seguir por este camino.

También se refirió a un nuevo gol de Santiago Ascacíbar que viene de marcar tres goles en los últimos partidos: "Con este sistema tenemos un atacante menos. El Ruso tiene esa facilidad, lo ha hecho muchísimo en Estudiantes. Le pedimos que llegue, tiene esa intuición, tiene gol y sabe cómo posicionarse. Lo está haciendo bien. Muchas veces esas llegadas desde la segunda línea son difíciles de contrarrestar".

Para terminar, también le consultaron sobre la falta de gol de los delanteros y sobre la llegada del ecuatoriano Enner Valencia: "Quiero recalcar la labor de Migue (sobre Merentiel). Le falta el gol nada más pero cumple lo que le pido. Es un chico que suma para el grupo, muy alegre, tácticamente inteligente al que estoy poniendo en un puesto que tal vez no está acostumbrado pero lo está haciendo muy bien. Le falta esa cuota de gol que a todo el equipo le está faltando, excepto al Ruso que la mete. Me preocuparía más si no tuvieramos situaciones".