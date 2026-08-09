En detalle: cómo es el plan que prepara Mendoza para contener a 1.000 jóvenes sin trabajo

El problema de la informalidad

A esta realidad se suma la alta informalidad laboral ya que aquellos jóvenes que sí consiguen insertarse en el mercado laboral lo hacen de manera precaria. En Mendoza, 7 de cada 10 jóvenes de hasta 24 años trabaja en “negro” -sin aportes jubilatorios ni obra social-, y en la franja de adolescentes de 15 a 19 años que realizan sus primeras experiencias laborales, la tasa de informalidad alcanza 90%.

La subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, explicó a Diario UNO, que los jóvenes de la provincia son los más golpeados por la desocupación y terminan cayendo muchas veces en trabajos informales.

También el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de Mendoza, Tadeo García Zalazar, reconoció por Radio Nihuil, que “no sólo la franja etaria de jóvenes es donde más pega la vulnerabilidad, sino también es donde hay más desempleo”.

Propuesta para que los jóvenes ingresen al mercado laboral

El programa Enlace Estudiantil, elaborado por las carteras de Producción y Educación, tiene por objetivo que estudiantes de los últimos años del secundario realicen pasantías con entrenamiento laboral.

“Es una especie de pasantía mejorada, ya que los estudiantes realizarán su entrenamiento en función de su orientación. Es decir, que si un alumno está vinculado con la metalmecánica irá a una empresa vinculada a esa formación”, explicó García Zalazar

La iniciativa para ser puesta en práctica debe ser aprobada primero por la Legislatura, pero la idea del Gobierno es que este año comience Enlace Estudiantil.

“Nuestro objetivo es que este año inicie el programa. Será de tres meses de duración y habrá un cupo máximo de 1.000 estudiantes”, detalló Vega Espinoza.

Incentivos de $100.000 para alumnos y para empresas adheridas

El programa propone que los estudiantes puedan adquirir experiencia en un entorno de trabajo real, con acompañamiento pedagógico, cobertura de salud y seguro contra accidentes, como complemento de su formación escolar.

“El entrenamiento lo harán los estudiantes a contraturno de sus actividades escolares, dos o tres jornadas laborales por semana de 4 horas. Y recibirán $100.000 de incentivo económico por mes, sujeto a actualización y vinculado con el Salario Mínimo, Vital y Móvil”, explicó Vega Espinoza

Los estudiantes deben estar en quinto año en el caso de las escuelas orientadas y en sexto para las técnicas.

“Entre los requisitos, habrá cupos por departamentos y por escuelas. Se va a tener en cuenta el promedio del estudiante y su conducta, cómo es su índice de convivencia”, adelantó García Zalazar.

Las empresas que quieran participar del programa tienen que estar registradas en Mendoza y estar dispuestas a designar un tutor para el estudiante que haga la pasantía.

“Una persona hará el seguimiento laboral del estudiante y tomará un examen final. Ese examen no necesariamente será teórico, puede ser con la práctica. Son las empresas las que propondrán una agenda de práctica”, indicó el ministro de Educación.

Las empresas que adhieran al programa recibirán por cada estudiante el mismo incentivo económico, es decir, $100.000.

¿De dónde salen los fondos para pagar a las empresas?, le consultamos a Vega Espinoza.

“De la Provincia. Los fondos salen del presupuesto. De lo que se recauda a través de ATM, vuelve en un formato de inversión para mejorar el talento y formación de los estudiantes”, recalcó la funcionaria.