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Marcó un gol

El gran gesto de De Paul tras la muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi

El volante de la Selección argentina Rodrigo De Paul tuvo un gran gesto con Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Rodrigo De Paul tuvo un gran gesto con su amigo Lionel Messi.

Rodrigo De Paul tuvo un gran gesto con su amigo Lionel Messi.

El volante de la Selección argentina Rodrigo De Paul tuvo un emotivo gesto con su amigo Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi en la derrota por 2 a 1 del Inter Miami ante Rayados de Monterrey por la Leagues Cup. Leo llegó este sábado por la noche a Rosario para despedir a su papá.

El mediocampista convirtió el primer gol del Inter Miami ante Rayados de Monterrey, por la Leagues Cup, y le dedicó la conquista a su amigo y compañero de la Selección argentina, que no pasa por un buen momento.

De Paul le dedic&oacute; su gol a Messi.

De Paul le dedicó su gol a Messi.

Rodrigo De Paul hizo el primer gol del equipo orientado por Guillermo Hoyos apenas pasada la media hora de juego con un remate desde afuera del área y sorprendió al arquero mexicano Luis Cárdenas.

El notable gesto de Rodrigo De Paul con Lionel Messi

De Paul marcó el tanto, se sacó su camiseta para lucir el dorsal del capitán y señaló su espalda. Así el Motorcito expresó sus condolencias hacia el círculo más íntimo de su dupla adentro de las canchas, también amigo afuera de ellas.

Inter Miami se adelantó con el gol de De Paul, pero terminó cayendo contra Rayados de Monterrey.

De Paul vivi&oacute; un emotivo momento en Inter Miami.

De Paul vivió un emotivo momento en Inter Miami.

Ni bien comenzado el complemento, Hugo Cuypers igualó el marcador para el equipo dirigido por Matías Almeyda. Cuando parecía que todo quedaba en empate en Miami, el uruguayo Diego Rossi dio vuelta el partido a los noventa minutos y amargó una noche cargada de emociones para De Paul y el Inter Miami.

Lionel Messi despidió a su papá, Jorge Messi

Lionel Messi y su familia llegaron este sábado a la noche a Rosario. Los restos de Jorge Messi están en el Cementerio El Prado. El papá del astro argentino falleció en la madrugada de ayer en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.

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