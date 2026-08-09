El gran gesto de De Paul tras la muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi

El notable gesto de Rodrigo De Paul con Lionel Messi

De Paul marcó el tanto, se sacó su camiseta para lucir el dorsal del capitán y señaló su espalda. Así el Motorcito expresó sus condolencias hacia el círculo más íntimo de su dupla adentro de las canchas, también amigo afuera de ellas.

Inter Miami se adelantó con el gol de De Paul, pero terminó cayendo contra Rayados de Monterrey.

De Paul vivió un emotivo momento en Inter Miami.

Ni bien comenzado el complemento, Hugo Cuypers igualó el marcador para el equipo dirigido por Matías Almeyda. Cuando parecía que todo quedaba en empate en Miami, el uruguayo Diego Rossi dio vuelta el partido a los noventa minutos y amargó una noche cargada de emociones para De Paul y el Inter Miami.

Lionel Messi despidió a su papá, Jorge Messi

Lionel Messi y su familia llegaron este sábado a la noche a Rosario. Los restos de Jorge Messi están en el Cementerio El Prado. El papá del astro argentino falleció en la madrugada de ayer en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.