Netflix: el thriller de Harlan Coben con 5,8 de puntuación que la crítica define como un "entretenido laberinto"

La crítica especializada también destacó la propuesta. Aramide Tinubu, de Variety, aseguró: "Llena de giros impactantes y violencia truculenta, que es habitual en todas las obras de Coben, la serie es un entretenido laberinto desde su escena inicial hasta el final".

Por su parte, André Didyme-Dome, de Rolling Stone Colombia, afirmó: "No ofrece consuelo ni finales reparadores; ofrece algo más inquietante y honesto. La constatación de que, una vez abiertos, los secretos no se pueden volver a cerrar."

En sitios especializados, En fuga cuenta con una puntuación de 5,8, una valoración que no le impidió posicionarse entre las producciones más elegidas dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre los fanáticos del suspenso, el crimen y las adaptaciones de Harlan Coben.

Netflix: de qué trata la serie En fuga de Harlan Coben

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie En fuga versa: "Una hija desaparecida. Un escurridizo asesino. Un padre desesperado por obtener respuestas. Todas las pistas apuntan a una atrapante adaptación de un misterio de Harlan Coben".

La perfecta vida de Simon da un vuelco cuando su hija Paige huye y es encontrada drogada en un parque. Simon se adentra en los peligrosos bajos fondos, donde un acto de violencia sacude su vida.

Reparto de En fuga, serie de Netflix

James Nesbitt como Simon

Ruth Jones

Alfred Enoch

Tracy Ann Oberman

Ingrid Oliver

Amy Gledhill

Annette Badland

Mark Bazeley

Dónde ver la serie En fuga, según la zona geográfica