En enero de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix incorporó a su catálogo En fuga, una producción basada en una novela de Harlan Coben que, con el paso de los meses, se convirtió en una de las más vistas por los suscriptores. Este thriller británico combina drama, misterio y crímenes en apenas ocho capítulos, ideales para quienes buscan una historia atrapante de principio a fin.
Netflix: el thriller de Harlan Coben con 5,8 de puntuación que la crítica define como un "entretenido laberinto"
La serie En fuga de Harlan Coben en Netflix conquista con un thriller de 8 capítulos lleno de secretos, asesinatos y giros inesperados
La trama sigue a un padre desesperado que emprende la búsqueda de su hija, quien ha desaparecido tras convertirse en fugitiva. Sin embargo, la investigación lo lleva a involucrarse en un caso de asesinato y a descubrir una red de secretos familiares capaces de destruir todo lo que creía conocer.
El gran atractivo de En fuga es su capacidad para mantener la tensión en cada episodio, con revelaciones constantes y un ritmo que no da respiro. Como ocurre en muchas de las adaptaciones de Harlan Coben, la historia está marcada por los secretos, las mentiras y los inesperados giros argumentales.
La crítica especializada también destacó la propuesta. Aramide Tinubu, de Variety, aseguró: "Llena de giros impactantes y violencia truculenta, que es habitual en todas las obras de Coben, la serie es un entretenido laberinto desde su escena inicial hasta el final".
Por su parte, André Didyme-Dome, de Rolling Stone Colombia, afirmó: "No ofrece consuelo ni finales reparadores; ofrece algo más inquietante y honesto. La constatación de que, una vez abiertos, los secretos no se pueden volver a cerrar."
En sitios especializados, En fuga cuenta con una puntuación de 5,8, una valoración que no le impidió posicionarse entre las producciones más elegidas dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre los fanáticos del suspenso, el crimen y las adaptaciones de Harlan Coben.
Netflix: de qué trata la serie En fuga de Harlan Coben
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie En fuga versa: "Una hija desaparecida. Un escurridizo asesino. Un padre desesperado por obtener respuestas. Todas las pistas apuntan a una atrapante adaptación de un misterio de Harlan Coben".
La perfecta vida de Simon da un vuelco cuando su hija Paige huye y es encontrada drogada en un parque. Simon se adentra en los peligrosos bajos fondos, donde un acto de violencia sacude su vida.
Reparto de En fuga, serie de Netflix
- James Nesbitt como Simon
- Ruth Jones
- Alfred Enoch
- Tracy Ann Oberman
- Ingrid Oliver
- Amy Gledhill
- Annette Badland
- Mark Bazeley
Dónde ver la serie En fuga, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En fuga se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie En fuga (Run Away, por su título en inglés) se puede ver en Netflix.
- España: la serie En fuga se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La serie "En fuga", basada en una novela de Harlan Coben, es un thriller de ocho capítulos.
- Trama: Un padre busca a su hija desaparecida, descubriendo secretos familiares y un caso de asesinato.
- Crítica y Audiencia: La serie destaca por sus giros y tensión, obteniendo un 5,8 de puntuación en sitios especializados.