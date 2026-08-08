Jorge Messi no siempre fue representante del 10 de la selección Argentina. Tuvo un pasado y una vida común y corriente antes de manejar contratos millonarios con clubes reconocidos y marcas globales sin "pertenecer" al ambiente desde el principio.
De la fábrica metalúrgica al imperio Messi: cómo gestionó Jorge la carrera del mejor del mundo
Nacido en Rosario, Jorge Messi fue trabajador de una fábrica metalúrgica y dejó todo para acompañar a su hijo a Barcelona cuando tenía 13 años
Su carrera empezó siendo un padre, trabajador de una empresa que seguía de cerca el progreso futbolístico de su hijo. Esta es la historia de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, antes de convertirse en una figura clave en su carrera.
Jorge Messi: del trabajo en una metalúrgica a convertirse en el hombre clave en la carrera de su hijo Lionel
Antes de convertirse en representante y director ejecutivo de su hijo, Jorge Messi se formó como técnico químico. En sus inicios, trabajó cobrando cuotas para un instituto médico, fabricó tornillos en un taller y, en 1980, ingresó a la planta de la siderúrgica Acindar en Villa Constitución.
En la fábrica, se desempeñaba en el área de "trepidación de alambres" realizando una inspección de control de calidad ensayando los alambres que refuerzan las cubiertas de los autos. Su labor también tenía turnos rotativos de 12 horas, que incluían sábados y domingos. Por lo que para cumplir con sus obligaciones, debía viajar diariamente desde Rosario hasta Villa Constitución en trayectos de más de una hora, viajando en colectivo de madrugada o en el auto de algún compañero.
Jorge Messi era conocido comúnmente como sus compañeros lo apodaban: "Peluca", debido a su abundante cabellera. Sin embargo, la etapa en la empresa siderúrgica concluyó cuando el Barcelona asumió el compromiso de pagar el tratamiento de crecimiento de su hijo Lionel.
Sin carnet de agente Jorge Messi construyó una marca global
Ante la firme convicción de su hijo de perseguir su sueño futbolístico, Jorge decidió asumir el riesgo y trasladar a toda su familia a España, dejando formalmente su puesto laboral en la industria siderúrgica para dedicarse de lleno al desarrollo deportivo e institucional de su hijo.
Tramitando los permisos federativos de la FIFA y la residencia legal en Cataluña para destrabar la habilitación competitiva de Lionel en las divisiones juveniles, entre 2004 y 2005, Jorge asumió la representación legal exclusiva de Lionel al momento de la firma de sus primeros contratos profesionales y acuerdos de renovación con el FC Barcelona.
Con el paso de los años, además de ser su papá, se transformó en su representante de confianza y la creación de Leo Messi Management y Limecu (Lionel Messi Cuccittini) empezó a tomar forma para centralizar los derechos de imagen y otros patrocinios globales, como el acuerdo con Adidas.
Ya para el año 2020, Jorge Messi asume la vocería en las negociaciones por el envío del burofax al FC Barcelona solicitando la salida de Lionel. Tras la no renovación con el Barcelona por restricciones financieras, negocia y cierra en París la incorporación de Lionel al Paris Saint-Germain (PSG).
De esta forma, el padre de los Messi participó de negociaciones multimillonarias, renovaciones de contratos y acuerdos comerciales que acompañaron cada etapa de la carrera de Lionel. Sin embargo, a pesar de ocupar un rol central en la vida del campeón del mundo, siempre mantuvo un perfil reservado.
En pocas palabras
- Jorge Messi: De trabajador metalúrgico a representante clave en la carrera de Lionel Messi.
- Trayectoria: Pasó de la fábrica a gestionar contratos millonarios y marcas globales sin ser del ambiente.
- Impacto: Fundamental en la carrera de su hijo, desde los inicios hasta negociaciones con clubes de élite.