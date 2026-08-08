De la fábrica metalúrgica al imperio Messi: cómo gestionó Jorge la carrera del mejor del mundo

En la fábrica, se desempeñaba en el área de "trepidación de alambres" realizando una inspección de control de calidad ensayando los alambres que refuerzan las cubiertas de los autos. Su labor también tenía turnos rotativos de 12 horas, que incluían sábados y domingos. Por lo que para cumplir con sus obligaciones, debía viajar diariamente desde Rosario hasta Villa Constitución en trayectos de más de una hora, viajando en colectivo de madrugada o en el auto de algún compañero.

Jorge Messi era conocido comúnmente como sus compañeros lo apodaban: "Peluca", debido a su abundante cabellera. Sin embargo, la etapa en la empresa siderúrgica concluyó cuando el Barcelona asumió el compromiso de pagar el tratamiento de crecimiento de su hijo Lionel.

Sin carnet de agente Jorge Messi construyó una marca global

Leo y Jorge Messi.

Ante la firme convicción de su hijo de perseguir su sueño futbolístico, Jorge decidió asumir el riesgo y trasladar a toda su familia a España, dejando formalmente su puesto laboral en la industria siderúrgica para dedicarse de lleno al desarrollo deportivo e institucional de su hijo.

Tramitando los permisos federativos de la FIFA y la residencia legal en Cataluña para destrabar la habilitación competitiva de Lionel en las divisiones juveniles, entre 2004 y 2005, Jorge asumió la representación legal exclusiva de Lionel al momento de la firma de sus primeros contratos profesionales y acuerdos de renovación con el FC Barcelona.

Con el paso de los años, además de ser su papá, se transformó en su representante de confianza y la creación de Leo Messi Management y Limecu (Lionel Messi Cuccittini) empezó a tomar forma para centralizar los derechos de imagen y otros patrocinios globales, como el acuerdo con Adidas.

Ya para el año 2020, Jorge Messi asume la vocería en las negociaciones por el envío del burofax al FC Barcelona solicitando la salida de Lionel. Tras la no renovación con el Barcelona por restricciones financieras, negocia y cierra en París la incorporación de Lionel al Paris Saint-Germain (PSG).

De esta forma, el padre de los Messi participó de negociaciones multimillonarias, renovaciones de contratos y acuerdos comerciales que acompañaron cada etapa de la carrera de Lionel. Sin embargo, a pesar de ocupar un rol central en la vida del campeón del mundo, siempre mantuvo un perfil reservado.