La lapidaria frase de Coudet tras una nueva derrota que complica aún más a River

"Hoy seguro me está puteando medio país. Ya me puteó medio país y la di vuelta y mientras tenga el apoyo de los jugadores y directivos, voy a pensar en darlo vuelta. Pero no soy necio, se la situación que estamos pasando, nunca me tocó pasar por esto, hoy pongo la cara, solo se acomoda a partir de los resultados. Si no se dan, no le voy a hacer mal a nadie", dijo el Chacho Coudet.

Coudet no le encuentra la vuelta a River.

Coudet se quejó por el penal que no le cobraron a River

Luego habló de la polémica jugada donde el árbitro del partido, Andrés Gariano, no cobro un penal a favor de River y dijo "que se levante" cuando Ángel Correa cayó entre dos jugadores de Tigre en el área. "No entiendo por qué no se cobró penal y no entiendo por qué ni siquiera es revisable", tiró.