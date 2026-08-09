Inicio Ovación Fútbol Eduardo Coudet
Torneo Clausura

La lapidaria frase de Coudet tras una nueva derrota que complica aún más a River

El entrenador de River, Eduardo Coudet, volvió a dar una conferencia de prensa luego de la derrota por 1 a 0 ante Tigre, en Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El River de Coudet sigue en caída libre.

El River de Coudet sigue en caída libre.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, no le encuentra la vuelta a su equipo. El DT volvió a dar una conferencia de prensa luego de la derrota por 1 a 0 ante Tigre, en Victoria, este sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El entrenador y los jugadores no habían hablado tras la caída ante Rosario Central.

"Hoy seguro me está puteando medio país. Ya me puteó medio país y la di vuelta y mientras tenga el apoyo de los jugadores y directivos, voy a pensar en darlo vuelta. Pero no soy necio, se la situación que estamos pasando, nunca me tocó pasar por esto, hoy pongo la cara, solo se acomoda a partir de los resultados. Si no se dan, no le voy a hacer mal a nadie", dijo el Chacho Coudet.

Coudet no le encuentra la vuelta a River.

Coudet no le encuentra la vuelta a River.

Coudet se quejó por el penal que no le cobraron a River

Luego habló de la polémica jugada donde el árbitro del partido, Andrés Gariano, no cobro un penal a favor de River y dijo "que se levante" cuando Ángel Correa cayó entre dos jugadores de Tigre en el área. "No entiendo por qué no se cobró penal y no entiendo por qué ni siquiera es revisable", tiró.

"Siempre dije que sé dónde estoy, es una situación muy difícil y se las consecuencias que trae una racha así. Principalmente hay que revertirlo, hay que cortarlo el próximo partido".

Coudet habló de la frase que puso en WhatsApp y que se hizo viral

Además e expresó debido a la imagen que se viralizó con la frase "los cagones no hacen historia" publicada en una de sus redes sociales, luego de la derrota ante Rosario Central. "Me parece una falta de respeto porque fue sacado de mi teléfono personal, lo que publiqué es para mi entorno, en este juego hay que tener más códigos, hay que ser más respetuoso, a partir de ahora tomare distancia con los periodistas", tiró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas