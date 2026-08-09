Rellenan con basura un humedal y construyen casas donde antes llegaba el agua

Sin embargo, en zonas como Ebo Town y Badala, los habitantes denuncian que áreas que antes estaban cubiertas por manglares y aguas mareales están siendo rellenadas para construir viviendas. Durante recorridos por el lugar se observaron casas levantadas dentro de antiguas zonas húmedas, terrenos marcados para futuras edificaciones y montones de residuos utilizados como base para ganar espacio al agua.

Basura y viviendas invaden humedales de Gambia

Los ambientalistas advierten que los humedales no son terrenos vacíos esperando ser ocupados. Estos ecosistemas cumplen una función esencial: almacenan agua durante las lluvias y permiten que el exceso se desplace hacia ríos y mares. Cuando son rellenados con basura o escombros, los canales naturales quedan bloqueados y aumenta el riesgo de inundaciones.

Dodou Kinteh, activista ambiental de la comunidad, asegura que el deterioro del humedal es cada vez más evidente. Según explica, zonas donde antes el agua avanzaba decenas de metros durante la marea alta ahora están ocupadas por residuos y construcciones. Para él, la destrucción del ecosistema no solo afecta a la naturaleza, sino también a las personas que dependen de sus recursos.

Los especialistas recuerdan que los manglares son algunos de los ecosistemas más productivos del planeta. Sus raíces retienen sedimentos, mejoran la calidad del agua y ofrecen refugio a especies jóvenes antes de llegar al océano. Su desaparición deja a las comunidades más expuestas frente al cambio climático y al aumento del nivel del mar.