Enner Valencia fue oficializado como nuevo refuerzo de Boca: qué número de camiseta utilizará

Valencia se suma a Boca ante la lesión de Adam Bareiro, quien sufre una discopatía lumbar.

Enner Valencia jugó el Mundial 2026

Valencia, quien tiene 36 años, jugó como titular el Mundial 2026 con la selección de Ecuador. Además viene de jugar en el Pachuca de México, donde disputó 22 partidos y marcó ocho goles.

Además pasó por Emelec de Ecuador, West Ham United y Everton (Inglaterra), Fenerbahçe (Turquía), Internacional (Brasil), Tigres y Pachuca (México).

Valencia ganó nueve títulos a nivel clubes, convirtió más de 190 goles y aportó 70 asistencias.

A nivel internacioal el ecuatoriano también construyó una trayectoria destacada con su selección, en donde disputó tres ediciones de la Copa del Mundo y participó en cinco Copas América.

Enner Valencia es el máximo goleador de la selección de Ecuador

Enner Valencia es el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos en 109 encuentros disputados entre Mundiales, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos.

En el Fenerbahce turco, club en el que jugó entre 2020 y 2023, Valencia convirtió 59 goles en 116 partidos.

En Internacional de Porto Alegre, equipo al que arribó a mediados del 2023, el ecuatoriano hizo 31 tantos en un centenar de partidos. En el total de su carrera disputó un total de 699 partidos y marcó en 236 ocasiones.