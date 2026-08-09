Buscan voluntarios para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en Nueva Zelanda: ofrecerán alojamiento gratis

Los voluntarios pueden permanecer una semana dentro de la granja a cambio de su trabajo. Durante la estadía participan en actividades esenciales para el funcionamiento del santuario, como alimentar a los animales, cepillar ponis, limpiar establos y mantener en condiciones los espacios donde viven los ejemplares rescatados.

¿Te animás a ser voluntario en Nueva Zelanda?

El programa de Nueva Zelanda también incluye tareas relacionadas con la conservación del entorno. Entre ellas se encuentra el trabajo en viveros y la plantación de árboles, una actividad destinada a fortalecer el ecosistema que rodea al refugio y promover prácticas más sostenibles dentro de la propiedad.

Desde Kind Farm destacan que no es necesario contar con experiencia previa en cuidado animal. El principal requisito es tener compromiso, responsabilidad y disposición para realizar tareas de campo. Antes de comenzar, cada participante recibe indicaciones sobre seguridad y manejo adecuado de los animales.

Para los residentes de la zona, la colaboración puede organizarse mediante turnos más cortos, mientras que los visitantes internacionales tienen la posibilidad de integrarse durante su estadía en Nueva Zelanda y conocer de cerca una forma de turismo vinculada con la naturaleza y el voluntariado.

La convocatoria se gestiona a través de HelpX, donde los interesados en el voluntariado pueden enviar su solicitud y conocer las condiciones del intercambio. La propuesta está abierta a personas de distintos países y busca crear una comunidad alrededor del cuidado responsable de los animales.