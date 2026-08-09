En medio de los paisajes montañosos de la Isla Sur de Nueva Zelanda, una granja abrió sus puertas para voluntarios que quieran dedicar parte de su tiempo al cuidado de animales rescatados.
Buscan voluntarios para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en Nueva Zelanda: ofrecerán alojamiento gratis
Más allá del cuidado animal, los voluntarios en Nueva Zelanda colaborarán en tareas de reforestación y conservación del entorno natural
La iniciativa de Nueva Zelanda ofrece alojamiento gratuito a voluntarios interesados en el bienestar animal, la vida rural y la protección de especies que encontraron una segunda oportunidad tras situaciones de abandono o maltrato.
Voluntarios en Nueva Zelanda: Cuidan animales rescatados y restauran el entorno
El proyecto funciona en Cardrona Valley, en la región de Otago, donde Kind Farm alberga caballos, ponis, burros y otros animales que fueron recuperados y ahora viven en un entorno seguro. A través de una convocatoria internacional difundida junto a la plataforma HelpX, la organización busca sumar voluntarios que ayuden en las tareas diarias del refugio.
Los voluntarios pueden permanecer una semana dentro de la granja a cambio de su trabajo. Durante la estadía participan en actividades esenciales para el funcionamiento del santuario, como alimentar a los animales, cepillar ponis, limpiar establos y mantener en condiciones los espacios donde viven los ejemplares rescatados.
¿Te animás a ser voluntario en Nueva Zelanda?
El programa de Nueva Zelanda también incluye tareas relacionadas con la conservación del entorno. Entre ellas se encuentra el trabajo en viveros y la plantación de árboles, una actividad destinada a fortalecer el ecosistema que rodea al refugio y promover prácticas más sostenibles dentro de la propiedad.
Desde Kind Farm destacan que no es necesario contar con experiencia previa en cuidado animal. El principal requisito es tener compromiso, responsabilidad y disposición para realizar tareas de campo. Antes de comenzar, cada participante recibe indicaciones sobre seguridad y manejo adecuado de los animales.
Para los residentes de la zona, la colaboración puede organizarse mediante turnos más cortos, mientras que los visitantes internacionales tienen la posibilidad de integrarse durante su estadía en Nueva Zelanda y conocer de cerca una forma de turismo vinculada con la naturaleza y el voluntariado.
La convocatoria se gestiona a través de HelpX, donde los interesados en el voluntariado pueden enviar su solicitud y conocer las condiciones del intercambio. La propuesta está abierta a personas de distintos países y busca crear una comunidad alrededor del cuidado responsable de los animales.
En pocas palabras
- Buscan voluntarios: Refugio en Nueva Zelanda necesita ayuda para cuidar animales rescatados.
- Alojamiento gratuito: La granja ofrece hospedaje a cambio de tareas diarias de cuidado animal y mantenimiento.
- Sin experiencia previa: El principal requisito es compromiso y responsabilidad para el bienestar de caballos y burros.