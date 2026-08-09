La voz de los hinchas de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte, a la espera del duelo con Deportivo Maipú

Godoy Cruz se reencontró con sus hinchas en el estadio Feliciano Gambarte para recibir a Chaco For Ever por la 24ta fecha del Torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz volvió a jugar en el Feliciano Gambarte para recibir a Chaco For Ever y a la espera del cruce de mendocinos ante el Deportivo Maipú
Godoy Cruz se reencontró con sus hinchas en el estadio Feliciano Gambarte para recibir a Chaco For Ever por la 24ta fecha del Torneo de la Primera Nacional.
El triunfo ante el puntero Ferro, en condición de visitante, fue el primero del año jugando fuera de Mendoza y los tombinos, ilusionados, fueron a alentar al equipo dirigido por Pablo De Muner.
El Expreso ha ido de menor a mayor y atraviesa un buen presente con 3 victorias seguidas e invicto en el Feliciano Gambarte.
El próximo partido del Tomba será ante el Deportivo Maipú, otra vez de local, el próximo sábado 15 desde las 18, en el Gambarte, y solo con público local.
Será el interzonal de la fecha 25 y el Tomba buscará repetir la victoria de la ida, en el Mavinas, con ambas hinchadas y el gol de Vicente Poggi.
La agenda de Godoy Cruz en este mes de agosto incluye 4 encuentros más