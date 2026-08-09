La voz de los hinchas de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte, a la espera del duelo con Deportivo Maipú

El triunfo ante el puntero Ferro, en condición de visitante, fue el primero del año jugando fuera de Mendoza y los tombinos, ilusionados, fueron a alentar al equipo dirigido por Pablo De Muner.

El Expreso ha ido de menor a mayor y atraviesa un buen presente con 3 victorias seguidas e invicto en el Feliciano Gambarte.