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La voz de los hinchas de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte, a la espera del duelo con Deportivo Maipú

Godoy Cruz volvió a jugar en el Feliciano Gambarte para recibir a Chaco For Ever y a la espera del cruce de mendocinos ante el Deportivo Maipú

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Riojano con el mural del Morro.

El Riojano con el mural del Morro.

Godoy Cruz se reencontró con sus hinchas en el estadio Feliciano Gambarte para recibir a Chaco For Ever por la 24ta fecha del Torneo de la Primera Nacional.

El triunfo ante el puntero Ferro, en condición de visitante, fue el primero del año jugando fuera de Mendoza y los tombinos, ilusionados, fueron a alentar al equipo dirigido por Pablo De Muner.

El Expreso ha ido de menor a mayor y atraviesa un buen presente con 3 victorias seguidas e invicto en el Feliciano Gambarte.

El Riojano, siempre presente

Se viene el duelo de mendocinos con el Deportivo Maipú

El próximo partido del Tomba será ante el Deportivo Maipú, otra vez de local, el próximo sábado 15 desde las 18, en el Gambarte, y solo con público local.

Será el interzonal de la fecha 25 y el Tomba buscará repetir la victoria de la ida, en el Mavinas, con ambas hinchadas y el gol de Vicente Poggi.

La seguidilla para Godoy Cruz en el mes de agosto

La agenda de Godoy Cruz en este mes de agosto incluye 4 encuentros más

  • Fecha 25: vs Deportivo Maipú (Feliciano Gambarte) - sábado 15/8 a las 18 (Feliciano Gambarte)
  • Fecha 26: vs Acassuso - viernes 21 a las 15 (V)
  • Fecha 21 (partido pendiente) vs Deportivo Madryn - martes 25/8 a las 19 (V)
  • Fecha 27: vs San Telmo - domingo 30/08 a las 18 (Feliciano Gambarte)

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