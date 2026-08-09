Los hinchas de la Lepra esperan en las playas de Río de Janeiro el partido de ida ante Fluminense

Banderas, camisetas, gorros y todo el folklore leproso salieron a relucir para apoyar a un equipo que superó invicto la fase de grupos de la máxima competencia continental, en la primera participación histórica del club a nivel internacional.

La mala racha de Fluminense

Fluminense, dirigido por Luis Zubeldía, llega al cruce con Independiente Rivadavia con una mala racha de 6 partidos sin victorias ya que este sábado empató 1 a 1 con Botafogo por el Brasileirao.

Eliminado de la Copa de Brasil, el Flu acumula 5 empates y una derrota en partidos oficiales en este segundo semestre y sus últimas victorias fueron en partidos amistosos por lo que si se tienen en cuenta solo los encuentros por los puntos no gana desde el 27 de mayo cuando se clasificó en la Copa Libertadores venciendo al Deportivo La Guaira 3 a 1.

Para este martes se espera una buena convocatoria ya que pese a que el conjunto carioca no está pasando un buen momento y hace 6 partidos que no gana ya se han vendido más de 30.000 tickets de manera anticipada.

Registro biométrico obligatorio para los hinchas

Los hinchas de la Lepra que hayan adquirido su entrada para ir al Maracaná, ya sea a través de Global Fan o mediante el beneficio por adhesión al débito automático, deberán completar el registro biométrico requerido para ingresar al estadio.

El trámite puede realizarse en http://fluminense.bepass.com.br. sin necesidad de recibir ningún correo electrónico para iniciar el proceso.

Muchos hinchas de la Lepra viajaron este domingo en el chárter con el plantel.

El club recomienda completar el registro con anticipación para evitar inconvenientes aunque se aclaró que quienes ya realizaron anteriormente el registro biométrico en BePass para ingresar al Maracaná, no necesitan volver a hacerlo.

La venta de entradas finalizó y quiénes gestionaron su ticket mediante el beneficio por débito automático no recibirán una entrada física o digital, sino que deberán completar el registro biométrico a partir de este lunes y una vez completado el proceso, el acceso quedará vinculado al registro biométrico personal.