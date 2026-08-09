Independiente Rivadavia se instaló en Brasil y Alfredo Berti define el equipo para jugar en el Maracaná

Este martes, desde las 19 en el Maracaná, ambos equipos se verán las caras por tercera vez en el año, esta vez en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero antes, este lunes, Independiente Rivadavia se entrenará por la tarde en el predio del Vasco Da Gama y Alfredo Berti terminará por definir el once titular.

La probable formación de la Lepra

La práctica de este lunes en Río, y la evaluación que haga el cuerpo técnico, será clave para definir el equipo que iniciará el encuentro en el Maracaná ya que hay algunos jugadores en duda.

Salas viajó y tiene chances de ser titular.

El paraguayo José Florentín viajó con el grupo pero está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y otros futbolistas están recuperándose de lesiones como Luciano Gómez, Gonzalo Ríos y Fabrizio Sartori, figura en el triunfo conseguido en Brasil en abril pasado. Estos dos últimos fueron reemplazados el viernes ante Estudiantes de Río Cuarto y se espera su evolución.

Entradas disponibles para hinchas de Independiente Rivadavia

Quiénes todavía no compraron su entrada para el partido del martes ante Fluminense, aún están a tiempo ya que la venta oficial continuará este lunes a través de la plataforma de Global Fan.

Los tickets disponibles pueden comprarse a $40.000 para los socios y $80.000 para los no socios.