Independiente Rivadavia se instaló en Brasil y Alfredo Berti define el equipo para jugar en el Maracaná

"Ganar la Libertadores es lo que más quiero...", fue el grito de guerra que se escuchó ni bien el avión que transportaba a la delegación de Independiente Rivadavia tocó suelo brasileño.
Con mucha ilusión, el chárter que trasladó a la delegación de Independiente Rivadavia llegó este domingo a Río de Janeiro para el partido de Copa Libertadores con Fluminense.
"Ganar la Libertadores es lo que más quiero...", fue el grito de guerra que se escuchó ni bien el avión que transportaba a la delegación de Independiente Rivadavia tocó suelo brasileño.
Con la nave todavía en marcha los hinchas, jugadores y dirigentes se unieron en cántico que comenzó a palpitar lo que será el mano a mano de este martes ante Fluminense.
Con la ilusión a cuestas, la Lepra ya está en suelo carioca. Pasadas las 19 de este domingo la delegación mendocina llegó a destino para esperar el partido con el Flu.
Este martes, desde las 19 en el Maracaná, ambos equipos se verán las caras por tercera vez en el año, esta vez en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero antes, este lunes, Independiente Rivadavia se entrenará por la tarde en el predio del Vasco Da Gama y Alfredo Berti terminará por definir el once titular.
La práctica de este lunes en Río, y la evaluación que haga el cuerpo técnico, será clave para definir el equipo que iniciará el encuentro en el Maracaná ya que hay algunos jugadores en duda.
El paraguayo José Florentín viajó con el grupo pero está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y otros futbolistas están recuperándose de lesiones como Luciano Gómez, Gonzalo Ríos y Fabrizio Sartori, figura en el triunfo conseguido en Brasil en abril pasado. Estos dos últimos fueron reemplazados el viernes ante Estudiantes de Río Cuarto y se espera su evolución.
Quiénes todavía no compraron su entrada para el partido del martes ante Fluminense, aún están a tiempo ya que la venta oficial continuará este lunes a través de la plataforma de Global Fan.
Los tickets disponibles pueden comprarse a $40.000 para los socios y $80.000 para los no socios.