Torneo Clausura: Gimnasia La Plata rompió el invicto de Barracas y es líder antes del clásico con Estudiantes

Además, en la previa del clásico frente a Estudiantes, el Lobo de La Plata llegó a 35 puntos en la tabla anual e igualó la línea de Boca y Rosario Central, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene.

Defensa y Justicia sumó un triunfo clave ante Newell's

Defensa y Justicia le ganó como local a Newell's 2 a 1 y escaló al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

En Florencio Varela los goles del Halcón los marcaron el paraguayo Fernando Román Villalba y Tomás Pérez mientras que para la visita descontó en el final Bruno Cabrera.

Defensa llegó a 7 puntos y quedó tercero detrás de Vélez (10) e Instituto (9) mientras que Newell's con 4, se mantiene 8vo, en zona de clasificación a los playoffs.

La Lepra rosarina está en una situación delicada en cuanto al descenso ya que está 26to en los promedios con 1,086 y 27 en la tabla anual con 19 unidades.