Torneo Clausura: Gimnasia La Plata rompió el invicto de Barracas y es líder antes del clásico con Estudiantes

Gimnasia La Plata le ganó como local al invicto Barracas Central por 2 a 0 y alcanzó transitoriamente el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia La Plata le ganó como local al invicto Barracas Central y alcanzó transitoriamente el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura
Gimnasia La Plata le ganó como local al invicto Barracas Central por 2 a 0 y alcanzó transitoriamente el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Agustín Colazo a los 46' y Franco Torres a los 92' marcaron los goles en el Bosque platense donde se jugó el encuentro correspondiente a la fecha 4 del certamen.
El resultado deja a ambos equipos con 9 puntos en la cima de la Zona B al menos hasta que juegue Argentinos Juniors, el otro puntero, su partido de este domingo frente a Racing.
Además, en la previa del clásico frente a Estudiantes, el Lobo de La Plata llegó a 35 puntos en la tabla anual e igualó la línea de Boca y Rosario Central, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene.
Defensa y Justicia le ganó como local a Newell's 2 a 1 y escaló al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
En Florencio Varela los goles del Halcón los marcaron el paraguayo Fernando Román Villalba y Tomás Pérez mientras que para la visita descontó en el final Bruno Cabrera.
Defensa llegó a 7 puntos y quedó tercero detrás de Vélez (10) e Instituto (9) mientras que Newell's con 4, se mantiene 8vo, en zona de clasificación a los playoffs.
La Lepra rosarina está en una situación delicada en cuanto al descenso ya que está 26to en los promedios con 1,086 y 27 en la tabla anual con 19 unidades.