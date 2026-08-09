Los medicamentos que nos recetan por una enfermedad o afección cumplen una función muy específica en el cuerpo y reaccionan atacando a organismos puntuales, por lo que no todo remedio se puede usar en cualquier enfermedad. Los antibióticos son un grupo de medicamentos bajo receta que se utilizan en ciertos casos y con ciertas condiciones de horario.
¿Por qué el antibiótico, a diferencia de otros medicamentos, se tiene que tomar en un horario determinado?
Cuando nos recetan antibióticos para combatir unas anginas o una gastroenteritis, siempre hay que respetar el horario de los medicamentos, pero ¿por qué?
A diferencia de otros remedios, los antibióticos tienen estrictas reglas de horarios, por lo que si la receta dice cada 8 horas, es cada 8 horas y conviene ponerse una alarma, así como respetar la cantidad de días de tomarlo, pero ¿esto por qué es así?
Cabe aclarar siempre que no hay que automedicarse y menos suministrarse antibióticos viejos que tenemos guardados en la heladera de la última vez que nos dio una angina bacteriana. Los antibióticos se comienzan y se terminan como manda el tratamiento y no se toman sin que un profesional lo determine.
Medicamentos: ¿qué son los antibióticos y por qué se toman en horarios puntuales?
Los antibióticos son un tipo de medicamento que sirve para tratar infecciones causadas por bacterias, y esto es lo que marca la diferencia de otros remedios. El antibiótico mata la bacteria o impide que se multiplique en el organismo.
Sirven para infecciones o enfermedades bacterianas que pueden ser urinarias, alguna faringitis, una neumonía bacteriana, amigdalitis, otitis, sinusitis o infecciones intestinales.
Los antibióticos no sirven para tratar enfermedades ocasionadas por virus, básicamente porque no los matan. Uno de los principios o bases de los antibióticos, y en parte la explicación del horario, es que si se usan mal o sin necesidad, las bacterias se vuelven más resistentes y los medicamentos pierden efecto.
El horario de los antibióticos está pensado para mantener una concentración constante del fármaco en la sangre y asegurar la eliminación total de las bacterias.
El cuerpo absorbe los antibióticos y estos llegan a la sangre para combatir las bacterias. Si se suministran los medicamentos por cierto tiempo y en el mismo horario, la sangre se mantiene en niveles deseados de antibiótico y las bacterias no tienen oportunidad de multiplicarse.
¿Qué pasa si no tomo los antibióticos a horario?
Si te retrasas o te olvidas de tomar los antibióticos en el horario marcado, baja la concentración de los medicamentos en sangre y las bacterias se multiplican.
Cuando esto pasa, los organismos adquieren resistencia al antibiótico y el tratamiento pierde efectividad. Nunca dupliques la dosis cuando esto pasa.
En pocas palabras
- Horario de antibióticos: Cumplir con la dosis y el horario prescrito es crucial para mantener una concentración constante del fármaco en sangre y eliminar las bacterias de forma efectiva.
- Resistencia bacteriana: El incumplimiento del tratamiento puede generar que las bacterias se multipliquen y desarrollen resistencia, perdiendo efectividad los medicamentos.
- Uso responsable: Los antibióticos solo deben usarse bajo prescripción médica para tratar infecciones bacterianas específicas, ya que no son efectivos contra virus.