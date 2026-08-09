¿Por qué el antibiótico, a diferencia de otros medicamentos, se tiene que tomar en un horario determinado?

Medicamentos: ¿qué son los antibióticos y por qué se toman en horarios puntuales?

Los antibióticos son un tipo de medicamento que sirve para tratar infecciones causadas por bacterias, y esto es lo que marca la diferencia de otros remedios. El antibiótico mata la bacteria o impide que se multiplique en el organismo.

Sirven para infecciones o enfermedades bacterianas que pueden ser urinarias, alguna faringitis, una neumonía bacteriana, amigdalitis, otitis, sinusitis o infecciones intestinales.

Los antibióticos no sirven para tratar enfermedades ocasionadas por virus, básicamente porque no los matan. Uno de los principios o bases de los antibióticos, y en parte la explicación del horario, es que si se usan mal o sin necesidad, las bacterias se vuelven más resistentes y los medicamentos pierden efecto.

Los antibióticos eliminan bacterias.

El horario de los antibióticos está pensado para mantener una concentración constante del fármaco en la sangre y asegurar la eliminación total de las bacterias.

El cuerpo absorbe los antibióticos y estos llegan a la sangre para combatir las bacterias. Si se suministran los medicamentos por cierto tiempo y en el mismo horario, la sangre se mantiene en niveles deseados de antibiótico y las bacterias no tienen oportunidad de multiplicarse.

¿Qué pasa si no tomo los antibióticos a horario?

Si te retrasas o te olvidas de tomar los antibióticos en el horario marcado, baja la concentración de los medicamentos en sangre y las bacterias se multiplican.

No seguir el horario baja la efectividad del tratamiento.

Cuando esto pasa, los organismos adquieren resistencia al antibiótico y el tratamiento pierde efectividad. Nunca dupliques la dosis cuando esto pasa.