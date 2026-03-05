Esta es la armada con la que Irán planea hacerle frente a Estados Unidos: cuántos barcos tiene

Los buques de la IRIN frente a Estados Unidos

sri lanka Irán posee muchos kilómetros de costa, y están bien resguardados.

La fuerza naval convencional de Irán se posiciona en el lugar 35 de 145 naciones según los índices de potencia militar global. Aunque carece de portaaviones de gran tamaño, su inventario incluye tres destructores modernos con capacidad para lanzar misiles y realizar tareas de inteligencia.

El arsenal se completa con siete fragatas, corbetas y buques de asalto anfibio. A pesar de que fuentes externas mencionaron la pérdida de algunas unidades tras los primeros ataques, la flota mantiene una presencia significativa en la región.

Un componente fundamental de este despliegue es su flota de submarinos diésel. Cerca de 25 sumergibles, entre los que destacan los de clase Tariq de fabricación rusa, tienen la capacidad de disparar misiles de crucero y sembrar minas. Estas unidades, junto a los modelos Fateh y Ghadir, permiten a la nación realizar operaciones silenciosas bajo la superficie, lo que dificulta las maniobras de Estados Unidos y sus aliados en aguas restringidas.

Tácticas asimétricas y lanchas rápidas

barcos iran Los barcos y sumergibles de Irán tienen como origen diferentes países.

El enfoque del IRGC difiere de la marina tradicional al priorizar la velocidad y la superioridad numérica en ataques coordinados. Esta rama utiliza una vasta cantidad de botes de ataque rápido, como las embarcaciones Peykaap II y Houdong, equipadas con misiles antibuque.

El desarrollo tecnológico local permitió la creación de lanchas que alcanzan velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, diseñadas específicamente para saturar las defensas de buques mucho más grandes mediante tácticas de enjambre.