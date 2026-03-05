Esta es la armada con la que Irán planea hacerle frente a Estados Unidos: cuántos barcos tiene

El reciente inicio de la Operación Epic Fury por parte de potencias occidentales contra la República Islámica de Irán encendió las alarmas en todo el Medio Oriente. Este escenario bélico afectó de inmediato la economía y la seguridad en el estrecho de Ormuz, una zona vital para el tránsito de recursos energéticos.
La nación persa, que posee costas tanto en el golfo Pérsico como en el mar Caspio, dispone de una estructura militar dual para proteger sus intereses marítimos y enfrentar una posible guerra de gran escala.
La armada iraní se divide principalmente en dos ramas: la Marina de la República Islámica de Irán (IRIN) y la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). De acuerdo con diversos informes estratégicos, estas fuerzas sumaban más de 145 buques de combate para inicios de 2026. La IRIN cuenta con aproximadamente 18.500 efectivos y opera más de 100 naves, mientras que el IRGC se especializa en tácticas de combate asimétrico con al menos 45 embarcaciones diseñadas para misiones rápidas.
Los buques de la IRIN frente a Estados Unidos
La fuerza naval convencional de Irán se posiciona en el lugar 35 de 145 naciones según los índices de potencia militar global. Aunque carece de portaaviones de gran tamaño, su inventario incluye tres destructores modernos con capacidad para lanzar misiles y realizar tareas de inteligencia.
El arsenal se completa con siete fragatas, corbetas y buques de asalto anfibio. A pesar de que fuentes externas mencionaron la pérdida de algunas unidades tras los primeros ataques, la flota mantiene una presencia significativa en la región.
Un componente fundamental de este despliegue es su flota de submarinos diésel. Cerca de 25 sumergibles, entre los que destacan los de clase Tariq de fabricación rusa, tienen la capacidad de disparar misiles de crucero y sembrar minas. Estas unidades, junto a los modelos Fateh y Ghadir, permiten a la nación realizar operaciones silenciosas bajo la superficie, lo que dificulta las maniobras de Estados Unidos y sus aliados en aguas restringidas.
Tácticas asimétricas y lanchas rápidas
El enfoque del IRGC difiere de la marina tradicional al priorizar la velocidad y la superioridad numérica en ataques coordinados. Esta rama utiliza una vasta cantidad de botes de ataque rápido, como las embarcaciones Peykaap II y Houdong, equipadas con misiles antibuque.
El desarrollo tecnológico local permitió la creación de lanchas que alcanzan velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, diseñadas específicamente para saturar las defensas de buques mucho más grandes mediante tácticas de enjambre.