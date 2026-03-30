España cierra su espacio aéreo a aviones vinculados a la guerra de Irán: qué implica la medida

Según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta decisión no es nueva, sino que se mantiene vigente desde el inicio de la guerra, dejando en claro desde el primer momento que España no autorizaría ni el uso de su territorio ni su espacio aéreo para acciones bélicas.

España cierra su espacio aéreo a EE. UU

Una postura política: “no a la guerra”

El cierre del espacio aéreo forma parte de una posición política más amplia del Gobierno español, que considera la ofensiva militar como “profundamente ilegal e injusta”.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha reafirmado su rechazo a la intervención y ha buscado marcar distancia frente a otros aliados internacionales, defendiendo una postura alineada con el respeto al derecho internacional.

La decisión también evidencia tensiones dentro del bloque occidental, ya que España se desmarca de la estrategia impulsada por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

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Qué vuelos están afectados y cuáles no

Uno de los puntos clave de la medida es que no afecta a los vuelos comerciales, por lo que el tráfico aéreo civil continúa operando con normalidad.

El veto se limita exclusivamente a operaciones militares vinculadas al conflicto, lo que obliga a las aeronaves implicadas a modificar sus rutas y evita que utilicen el territorio español como apoyo logístico.

Impacto internacional y tensiones con Estados Unidos

La decisión del Gobierno español no es menor en el plano geopolítico. Al impedir el uso de su espacio aéreo y bases militares, España dificulta la logística de las operaciones militares en Medio Oriente y marca una clara diferencia con otros aliados.

Este posicionamiento ya generó tensiones diplomáticas, en un contexto donde el conflicto con Irán sigue escalando y profundizando divisiones dentro de la comunidad internacional.