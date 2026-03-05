El FMI advierte que la guerra en Medio Oriente amenaza la estabilidad económica mundial

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, lanzó hoy una dura advertencia sobre el futuro inmediato de la economía global. Durante su intervención en la conferencia "Asia en 2050", celebrada en la capital tailandesa, la funcionaria afirmó que la reciente escalada bélica en Medio Oriente ha puesto "una vez más a prueba la resiliencia económica mundial".
Georgieva analizó el impacto del conflicto que involucra a Irán frente a Israel y Estados Unidos, subrayando que las ramificaciones podrían ser profundas si las hostilidades se extienden en el tiempo.
Los cuatro frentes de riesgo Según Kristalina Georgieva
Según la titular del FMI, los principales canales de transmisión de esta crisis hacia la economía internacional son:
- Energía: El potencial aumento en los precios mundiales del petróleo y el gas.
- Inflación: Una nueva presión alcista sobre los precios que obligaría a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas.
- Crecimiento: Un freno en la recuperación económica tras años de volatilidad.
- Mercados: Un incremento en la incertidumbre financiera y el sentimiento de riesgo de los inversores.
"La incertidumbre es la nueva normalidad", sentenció Georgieva, describiendo el panorama actual como una era marcada por shocks geopolíticos, demográficos y tecnológicos que exigen una vigilancia extrema por parte de los organismos internacionales.
El impacto en números que analiza el FMI
El FMI ya ha comenzado a detectar perturbaciones en las rutas comerciales y picos repentinos en la volatilidad de los mercados financieros. Georgieva adelantó que el equipo técnico del organismo está "evaluando y cuantificando las ramificaciones regionales y globales", y que estas conclusiones detalladas serán presentadas en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) que se publicará el próximo mes de abril.
Desde el organismo insistieron en que, aunque es pronto para dar una cifra definitiva de pérdidas, el impacto final dependerá estrictamente del "alcance y la duración" de los combates. Por ahora, el FMI se mantiene como "guardián de la estabilidad" en un escenario que Georgieva calificó como "fluido e incierto".
