El FMI advierte que la guerra en Medio Oriente amenaza la estabilidad económica mundial

Energía: El potencial aumento en los precios mundiales del petróleo y el gas.

El potencial aumento en los precios mundiales del petróleo y el gas. Inflación: Una nueva presión alcista sobre los precios que obligaría a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas.

Una nueva presión alcista sobre los precios que obligaría a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas. Crecimiento: Un freno en la recuperación económica tras años de volatilidad.

Un freno en la recuperación económica tras años de volatilidad. Mercados: Un incremento en la incertidumbre financiera y el sentimiento de riesgo de los inversores.

"La incertidumbre es la nueva normalidad", sentenció Georgieva, describiendo el panorama actual como una era marcada por shocks geopolíticos, demográficos y tecnológicos que exigen una vigilancia extrema por parte de los organismos internacionales.

El impacto en números que analiza el FMI

El FMI ya ha comenzado a detectar perturbaciones en las rutas comerciales y picos repentinos en la volatilidad de los mercados financieros. Georgieva adelantó que el equipo técnico del organismo está "evaluando y cuantificando las ramificaciones regionales y globales", y que estas conclusiones detalladas serán presentadas en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) que se publicará el próximo mes de abril.

Desde el organismo insistieron en que, aunque es pronto para dar una cifra definitiva de pérdidas, el impacto final dependerá estrictamente del "alcance y la duración" de los combates. Por ahora, el FMI se mantiene como "guardián de la estabilidad" en un escenario que Georgieva calificó como "fluido e incierto".

Fuentes: A24.com y Agencia Noticias Argentinas