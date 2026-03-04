en vivo 🔴Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Irán amenazó con ataques a embajadas de Israel

Fuego en Beirut, la captal de Líbano.
Fuego en Beirut, la captal de Líbano.
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló de los ataques a Irán.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló de los ataques a Irán.

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO