Huracán Las Heras se midió en un ensayo ante Gimnasia y Esgrima

Huracan Las heras amistoso.- El Toti Arias está contento con el funcionamiento de su equipo en la pretemporada. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El conjunto dirigido por el Toti Arias que se prepara para el Torneo Federal A y ha tenido una gran renovación en su plantel presentó a estos once jugadores: Franco Agüero, Lucas Algozino, Alvaro Alesandrini, Adrián Giordano y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Iván Sandoval, Nicolás Chacón y Aldo Araujo; Juan Bonet y Alejandro Toledo.

En los segundos 45 minutos el Globo formó con Ramiro Pacheco; Jeremías Pomazán, Marcos Sosa, Enzo Montenegro; Luis Rossi, Facundo Romero, Leandro Moya, Matías Dieli, Ignacio González, Francisco Agost y Anderson Salazar.

Huracán Las Heras debutará con Argentino de Monte Maíz por el Federal A

Al Globo este amistoso le sirvió para sumar minutos de fútbol de cara al inicio del Federal A previsto para el 22 de marzo.

Huracan las Heras-

Este sábado jugará un nuevo amistoso ante el Deportivo Maipú con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut de local ante Argentino de Monte Maíz, en en el estadio General San Martín, por la Zona 3 del Federal A.

Así formó Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, conducido por Luciano Cipriani, formó con estos jugadores: Ignacio Zambudio; Joaquín Sabatini, Ignacio Osuna, Simunovic Bautista y David Martini, Josué Morales, Genaro Giordani, Franco Boaso; Axel Ponce, Luciano Garay y Lautaro Mira.

Después ingresaron Gerónimo Gutiérrez, Luciano Videla, Kevin Meza, Joaquín Meza y Joaquín Díaz por Zambudio, Ponce, Garay, Osuna y Simunovic.