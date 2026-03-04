Huracán Las Heras se midió en un ensayo ante Gimnasia y Esgrima

Huracán Las Heras y Gimnasia y Esgrima se vieron las caras en un amistoso disputado este miércoles en el predio del Lobo.
Huracán Las Heras y Gimnasia y Esgrima se vieron las caras en un amistoso disputado este miércoles en el predio del Lobo.
Se disputaron dos tiempos de 35 minutos y el Globo le ganó 3 a 0 ante un elenco conformado por jugadores de la Reserva y la cuarta división del equipo Blanquinegro.
Los goles fueron convertidos por Juan Bonet, Alejandro Toledo y Aldo Araujo.
El conjunto dirigido por el Toti Arias que se prepara para el Torneo Federal A y ha tenido una gran renovación en su plantel presentó a estos once jugadores: Franco Agüero, Lucas Algozino, Alvaro Alesandrini, Adrián Giordano y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Iván Sandoval, Nicolás Chacón y Aldo Araujo; Juan Bonet y Alejandro Toledo.
En los segundos 45 minutos el Globo formó con Ramiro Pacheco; Jeremías Pomazán, Marcos Sosa, Enzo Montenegro; Luis Rossi, Facundo Romero, Leandro Moya, Matías Dieli, Ignacio González, Francisco Agost y Anderson Salazar.
Al Globo este amistoso le sirvió para sumar minutos de fútbol de cara al inicio del Federal A previsto para el 22 de marzo.
Este sábado jugará un nuevo amistoso ante el Deportivo Maipú con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut de local ante Argentino de Monte Maíz, en en el estadio General San Martín, por la Zona 3 del Federal A.
Gimnasia y Esgrima, conducido por Luciano Cipriani, formó con estos jugadores: Ignacio Zambudio; Joaquín Sabatini, Ignacio Osuna, Simunovic Bautista y David Martini, Josué Morales, Genaro Giordani, Franco Boaso; Axel Ponce, Luciano Garay y Lautaro Mira.
Después ingresaron Gerónimo Gutiérrez, Luciano Videla, Kevin Meza, Joaquín Meza y Joaquín Díaz por Zambudio, Ponce, Garay, Osuna y Simunovic.