"El fútbol se volvió horrible": la cruda sentencia de un histórico jugador que dejó de mirar partidos

Elfútbol es pasión de multitudes pero, con el correr de los años, su forma ha cambiado y eso no siempre genera aceptación en protagonistas y espectadores. Un fútbol más físico, estandarizado, menos sorpresivo y más táctico es el que predomino en estos tiempos y algunos expertos en la materia se han animado a criticarlo.
Es el caso de Ruud Gullit, delantero y figura histórica de Países Bajos entre fines de los '80 y principios de los '90, quien expresó públicamente su opinión sobre la forma que ha adoptado el deporte en la actualidad. A sus 63 años, el ex futbolista del Chelsea, Milan, Feyenoord (entre otros), no ocultó su frustración al referirse a los espectáculos de fútbol del presente.
"El fútbol se ha vuelto horrible": la categórica sentencia de Ruud Gullit
El ex jugador, multicampeón en su vasta carrera (ganador de Champions League, Copa de Italia, FA Cup, entre otros logros deportivos), brindó su opinión sobre la transformación del fútbol a lo largo de los años y emitió una dura sentencia. En el programa Rondo de Ziggo Sport, Ruud Gullit enfantizó en la falta de creatividad y gambeta, y criticó la excesiva atención a la táctica.
"He decidido dejar de ver fútbol. Ya no disfruto nuestro deporte", señaló el ganador del Balón de Oro en 1987. Gullit puso de ejemplo un partido de la Premier League que le contagió poco deseo de observar el deporte por la característica del mismo. "Vi el partido del Arsenal y Chelsea…¡qué partido tan malo!".
El ex futbolista mostró señales de preocupación al puntualizar sobre la estandarización y homogeneización del fútbol en los tiempos que corren, igualando identidades en cancha y sofocando el surgimiento de individualidades distintitivas. "Quiero jugadores capaces de enfrentarse a los defensores, con agallas, alguien como Lamine Yamal. Me falta la alegría. Ya no disfruto el fútbol", manifestó.
"El fútbol se ha vuelto absolutamente horrible. Espero que ese no sea el camino que estamos tomando. ¿Dónde están los jugadores que gambetean? Lo único que hacen es dar pases, pases y más pases. Me da asco. Echo de menos la diversión, y eso es lo que me da pena del fútbol", agregó Ruud Gullit de manera contundente y apuntó contra la táctica, como el foco central de los partidos actuales: "Es como si todo estuviera controlado por una computadora".
Quién es Ruud Gullit
Ruud Gullit fue un distinguido jugador del fútbol europeo con una sobresaliente trayectoria en los años ’80 y principios de los ’90. Se desempeñó como delantero en clubes como AC Milan, Chelsea, Feyenoord, PSV Eindhoven, entre otros . En 1987 recibió el Balón de Oro y, en 1988, conquistó la Eurocopa con Países Bajos. Además, fue condecorado con el Premio World Soccer al mejor jugador del mundo en dos ocasiones consecutivas.