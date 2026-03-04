"El fútbol se volvió horrible": la cruda sentencia de un histórico jugador que dejó de mirar partidos

arsenal chelsea Ruud Gullit puso de ejemplo un partido de la Premier League para criticar la forma del fútbol moderno.

"He decidido dejar de ver fútbol. Ya no disfruto nuestro deporte", señaló el ganador del Balón de Oro en 1987. Gullit puso de ejemplo un partido de la Premier League que le contagió poco deseo de observar el deporte por la característica del mismo. "Vi el partido del Arsenal y Chelsea…¡qué partido tan malo!".

El ex futbolista mostró señales de preocupación al puntualizar sobre la estandarización y homogeneización del fútbol en los tiempos que corren, igualando identidades en cancha y sofocando el surgimiento de individualidades distintitivas. "Quiero jugadores capaces de enfrentarse a los defensores, con agallas, alguien como Lamine Yamal. Me falta la alegría. Ya no disfruto el fútbol", manifestó.

ruud gullit Ruud Gullit, una leyenda de Países Bajos entre fines de los '80 y principios de los '90.

"El fútbol se ha vuelto absolutamente horrible. Espero que ese no sea el camino que estamos tomando. ¿Dónde están los jugadores que gambetean? Lo único que hacen es dar pases, pases y más pases. Me da asco. Echo de menos la diversión, y eso es lo que me da pena del fútbol", agregó Ruud Gullit de manera contundente y apuntó contra la táctica, como el foco central de los partidos actuales: "Es como si todo estuviera controlado por una computadora".

Quién es Ruud Gullit

Ruud Gullit fue un distinguido jugador del fútbol europeo con una sobresaliente trayectoria en los años ’80 y principios de los ’90. Se desempeñó como delantero en clubes como AC Milan, Chelsea, Feyenoord, PSV Eindhoven, entre otros . En 1987 recibió el Balón de Oro y, en 1988, conquistó la Eurocopa con Países Bajos. Además, fue condecorado con el Premio World Soccer al mejor jugador del mundo en dos ocasiones consecutivas.