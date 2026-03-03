Independiente Rivadavia, en la cima: cómo quedó la tabla con la derrota de Belgrano

Independiente Rivadavia repartió puntos con River en Mendoza y llegó a las 17 unidades. Esto, sumado al empate de Tigre (2-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata) y la derrota de Belgrano de Córdoba (3-1 con Huracán), hace que la Lepra siga mirando a todos desde lo más alto de la Zona B de la Liga Profesional.
El Pirata llegó al Tomás Adolfo Ducó con los resultados puestos y sabiendo que un triunfo lo catapultaría al primer puesto. Pese a ello, no pudo sumar y quedó, junto a Tigre, como escolta del Azul.
El Globo logró imponerse en el marcador gracias al doblete convertido por Thaiel Peralta y al restante gol de Oscar Cortés. El mudo Vázquez, con un verdadero golazo, descontó para el Pirata. En tiempo de descuento Hernán Galíndez, arquero de Huracán, le contuvo un penal a Lucas Passerini.
Los números hablan de una cosecha de cinco puntos de los nueves posibles. Lo más alentador para el equipo de Alfredo Berti es que en todos ellos mostró un buen juego y, el vaso medio vacío se traduce en la espina de saber que, si hubiese estado un poco más fino, el Azul podría haber sumado todas las unidades que disputó.
En este panorama Independiente Rivadavia suma 17 puntos y se posiciona en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B transcurridas las primeras ocho fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Por detrás aparecen Tigre y Belgrano de Córdoba. El Matador tiene 15 unidades y una diferencia de gol de +7 (es el mejor del certamen en este aspecto). Por su parte el Pirata tiene ha sumado lo mismo, pero con una diferencia de +3.
Un poco más abajo aparece Rosario Central, con 14 puntos. Los primeros ocho puestos, que son los que clasifican a Octavos de final, los completan Huracán (12), River (11), Gimnasia y Esgrima de La Plata (11) y Banfield (10).