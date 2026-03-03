Independiente Rivadavia, en la cima: cómo quedó la tabla con la derrota de Belgrano

Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B

Independiente Rivadavia cerró este lunes por la noche una seguidilla brava. En ella enfrentó a tres de los denominados cinco grandes del fútbol argentino: Independiente, Racing y River.

Los números hablan de una cosecha de cinco puntos de los nueves posibles. Lo más alentador para el equipo de Alfredo Berti es que en todos ellos mostró un buen juego y, el vaso medio vacío se traduce en la espina de saber que, si hubiese estado un poco más fino, el Azul podría haber sumado todas las unidades que disputó.

En este panorama Independiente Rivadavia suma 17 puntos y se posiciona en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B transcurridas las primeras ocho fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Zona B Fecha 8 Independiente Rivadavia es puntero de la Zona B.

Por detrás aparecen Tigre y Belgrano de Córdoba. El Matador tiene 15 unidades y una diferencia de gol de +7 (es el mejor del certamen en este aspecto). Por su parte el Pirata tiene ha sumado lo mismo, pero con una diferencia de +3.

Un poco más abajo aparece Rosario Central, con 14 puntos. Los primeros ocho puestos, que son los que clasifican a Octavos de final, los completan Huracán (12), River (11), Gimnasia y Esgrima de La Plata (11) y Banfield (10).