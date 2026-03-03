Cómo atrapar a las ratas en casa usando una caja de zapatos: trampa casera efectiva

Una caja de zapatos con su tapa original.

Un clip para papel o un trozo de alambre fino.

Cinta adhesiva de alta resistencia (tipo americana o de embalaje).

Un trozo de cartón adicional.

Cebo atractivo: la mantequilla de maní es infalible para atraer a las ratas.

Guía de construcción paso a paso

La entrada: realiza un corte cuadrado en uno de los laterales de la caja, justo al ras de la base. Este será el acceso principal.

realiza un corte cuadrado en uno de los laterales de la caja, justo al ras de la base. Este será el acceso principal. El mecanismo de balancín: corta un rectángulo de cartón que quepa dentro de la caja. Fíjalo en el centro con el alambre o clip, creando un eje que permita que se balancee como un columpio. Colócalo de modo que cuando las ratas caminen hacia el fondo buscando comida, el peso las haga caer al vacío de la caja.

corta un rectángulo de cartón que quepa dentro de la caja. Fíjalo en el centro con el alambre o clip, creando un eje que permita que se balancee como un columpio. Colócalo de modo que cuando las ratas caminen hacia el fondo buscando comida, el peso las haga caer al vacío de la caja. Preparación del cebo: coloca una cucharadita de cebo en el extremo opuesto a la entrada. El olor atraerá a las ratas rápidamente.

coloca una cucharadita de cebo en el extremo opuesto a la entrada. El olor atraerá a las ratas rápidamente. Sellado de seguridad: es vital asegurar la tapa de la caja con cinta adhesiva. Las plagas de roedores tienen una fuerza física sorprendente y, de no estar bien cerrada, podrían escapar saltando.

Por qué elegir una trampa casera frente a los productos químicos

A diferencia de los venenos convencionales, que pueden representar un riesgo mortal para mascotas y niños pequeños, o las trampas de resorte que resultan letales, el uso de una caja de cartón permite gestionar la situación de forma segura.

Este método es ideal para quienes prefieren una solución de "captura y liberación", manteniendo el hogar libre de químicos tóxicos mientras se controla la expansión de estas plagas.

El éxito de este método casero depende de la ubicación estratégica. Coloca la caja siempre pegada a las paredes y en zonas oscuras. Una vez que hayas capturado a la rata, puedes liberarla, pero recuerda que debe ser a más de un kilómetro de tu hogar.

Con paciencia y estos sencillos pasos, podrás erradicar las plagas de forma ética y económica. Si esto no funciona, lo mejor será que te contactes con un exterminador para solucionar el problema de raíz.